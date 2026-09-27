Top.Mail.Ru
Ноутбук Digma Echo Athlon Gold 3150C 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 5000mAh (DN15A3-8CXW01) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Digma Echo Athlon Gold 3150C 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 5000mAh (DN15A3-8CXW01)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Digma Echo Athlon Gold 3150C 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 5000mAh (DN15A3-8CXW01) - фото 1
Ноутбук Digma Echo Athlon Gold 3150C 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 5000mAh (DN15A3-8CXW01) - фото 2
Ноутбук Digma Echo Athlon Gold 3150C 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 5000mAh (DN15A3-8CXW01) - фото 3
Ноутбук Digma Echo Athlon Gold 3150C 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 5000mAh (DN15A3-8CXW01) - фото 4
Ноутбук Digma Echo Athlon Gold 3150C 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 5000mAh (DN15A3-8CXW01) - фото 5
Ноутбук Digma Echo Athlon Gold 3150C 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 5000mAh (DN15A3-8CXW01) - фото 6
Ноутбук Digma Echo Athlon Gold 3150C 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 5000mAh (DN15A3-8CXW01) - фото 7
Ноутбук Digma Echo Athlon Gold 3150C 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 5000mAh (DN15A3-8CXW01) - фото 8
Ноутбук Digma Echo Athlon Gold 3150C 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 5000mAh (DN15A3-8CXW01) - фото 9
Ноутбук Digma Echo Athlon Gold 3150C 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 5000mAh (DN15A3-8CXW01) - фото 10
Ноутбук Digma Echo Athlon Gold 3150C 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 5000mAh (DN15A3-8CXW01) - фото 11
Ноутбук Digma Echo Athlon Gold 3150C 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 5000mAh (DN15A3-8CXW01) - фото 12
Ноутбук Digma Echo Athlon Gold 3150C 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 5000mAh (DN15A3-8CXW01) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Digma Echo Athlon
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
  • Ноутбук Digma Echo Athlon Gold 3150C 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 5000mAh (DN15A3-8CXW01) - фото 1
  • Ноутбук Digma Echo Athlon Gold 3150C 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 5000mAh (DN15A3-8CXW01) - фото 2
  • Ноутбук Digma Echo Athlon Gold 3150C 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 5000mAh (DN15A3-8CXW01) - фото 3
  • Ноутбук Digma Echo Athlon Gold 3150C 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 5000mAh (DN15A3-8CXW01) - фото 4
  • Ноутбук Digma Echo Athlon Gold 3150C 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 5000mAh (DN15A3-8CXW01) - фото 5
  • Ноутбук Digma Echo Athlon Gold 3150C 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 5000mAh (DN15A3-8CXW01) - фото 6
  • Ноутбук Digma Echo Athlon Gold 3150C 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 5000mAh (DN15A3-8CXW01) - фото 7
  • Ноутбук Digma Echo Athlon Gold 3150C 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 5000mAh (DN15A3-8CXW01) - фото 8
  • Ноутбук Digma Echo Athlon Gold 3150C 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 5000mAh (DN15A3-8CXW01) - фото 9
  • Ноутбук Digma Echo Athlon Gold 3150C 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 5000mAh (DN15A3-8CXW01) - фото 10
  • Ноутбук Digma Echo Athlon Gold 3150C 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 5000mAh (DN15A3-8CXW01) - фото 11
  • Ноутбук Digma Echo Athlon Gold 3150C 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 5000mAh (DN15A3-8CXW01) - фото 12
  • Ноутбук Digma Echo Athlon Gold 3150C 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 5000mAh (DN15A3-8CXW01) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748206
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Digma
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Digma Echo Athlon
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Athlon Gold
Модель процессора
3150C
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
2
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Энергоемкость батареи
38 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Digma Echo Athlon Gold 3150C 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 5000mAh (DN15A3-8CXW01)

Ноутбук Digma Echo имеет 15,6-дюймовый IPS-экран, процессор AMD Athlon Gold 3150C, 8 ГБ оперативной памяти DDR4 и SSD объёмом 256 ГБ. Изображение обрабатывает AMD Radeon Graphics.

Отзывы о товаре Ноутбук Digma Echo Athlon Gold 3150C 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 5000mAh (DN15A3-8CXW01)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Digma
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Digma Echo Athlon
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Athlon Gold
Модель процессора
3150C
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
2
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Энергоемкость батареи
38 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Digma Echo имеет 15,6-дюймовый IPS-экран, процессор AMD Athlon Gold 3150C, 8 ГБ оперативной памяти DDR4 и SSD объёмом 256 ГБ. Изображение обрабатывает AMD Radeon Graphics.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Digma Echo Athlon Gold 3150C 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 5000mAh (DN15A3-8CXW01) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...