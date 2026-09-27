Ноутбук Digma Echo Athlon Gold 3150C 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 5000mAh (DN15A3-8CXW01)
Оригинальный товар
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Характеристики
Линейка
Digma Echo Athlon
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748206
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Характеристики
Бренд
Digma
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Digma Echo Athlon
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Athlon Gold
Модель процессора
3150C
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
2
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Энергоемкость батареи
38 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3
Описание товара Ноутбук Digma Echo Athlon Gold 3150C 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 5000mAh (DN15A3-8CXW01)
Ноутбук Digma Echo имеет 15,6-дюймовый IPS-экран, процессор AMD Athlon Gold 3150C, 8 ГБ оперативной памяти DDR4 и SSD объёмом 256 ГБ. Изображение обрабатывает AMD Radeon Graphics.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Digma
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Digma Echo Athlon
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Athlon Gold
Модель процессора
3150C
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
2
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Энергоемкость батареи
38 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Ноутбук Digma Echo имеет 15,6-дюймовый IPS-экран, процессор AMD Athlon Gold 3150C, 8 ГБ оперативной памяти DDR4 и SSD объёмом 256 ГБ. Изображение обрабатывает AMD Radeon Graphics.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы, Infinix
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для офиса, Серый, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника, С SSD
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы, Infinix
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для офиса, Серый, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника, С SSD
Ноутбук Digma Echo Athlon Gold 3150C 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 5000mAh (DN15A3-8CXW01) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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