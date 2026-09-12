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Ирригатор Kitfort КТ-2957-1 бело-розовый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ирригатор Kitfort КТ-2957-1 бело-розовый

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Ирригатор Kitfort КТ-2957-1 бело-розовый - фото 1
Ирригатор Kitfort КТ-2957-1 бело-розовый - фото 2
Ирригатор Kitfort КТ-2957-1 бело-розовый - фото 3
Ирригатор Kitfort КТ-2957-1 бело-розовый - фото 4
Ирригатор Kitfort КТ-2957-1 бело-розовый - фото 5
Ирригатор Kitfort КТ-2957-1 бело-розовый - фото 6
Ирригатор Kitfort КТ-2957-1 бело-розовый - фото 7
Ирригатор Kitfort КТ-2957-1 бело-розовый - фото 8
Ирригатор Kitfort КТ-2957-1 бело-розовый - фото 9
Ирригатор Kitfort КТ-2957-1 бело-розовый - фото 10
Ирригатор Kitfort КТ-2957-1 бело-розовый - фото 11
Ирригатор Kitfort КТ-2957-1 бело-розовый - фото 12
Ирригатор Kitfort КТ-2957-1 бело-розовый - фото 13
Ирригатор Kitfort КТ-2957-1 бело-розовый - фото 14
Ирригатор Kitfort КТ-2957-1 бело-розовый - фото 15
Ирригатор Kitfort КТ-2957-1 бело-розовый - фото 16
Ирригатор Kitfort КТ-2957-1 бело-розовый - фото 17
Ирригатор Kitfort КТ-2957-1 бело-розовый - фото 18
Ирригатор Kitfort КТ-2957-1 бело-розовый - фото 19
Ирригатор Kitfort КТ-2957-1 бело-розовый - фото 20
Ирригатор Kitfort КТ-2957-1 бело-розовый - фото 21
Ирригатор Kitfort КТ-2957-1 бело-розовый - фото 22
Ирригатор Kitfort КТ-2957-1 бело-розовый - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ирригатор
Количество температурных режимов
3
Частота пульсации воды, импульсов/мин
1600 импульсов/мин
Давление струи, кПа
689
Насадок в комплекте
для струйной чистки
  • Ирригатор Kitfort КТ-2957-1 бело-розовый - фото 1
  • Ирригатор Kitfort КТ-2957-1 бело-розовый - фото 2
  • Ирригатор Kitfort КТ-2957-1 бело-розовый - фото 3
  • Ирригатор Kitfort КТ-2957-1 бело-розовый - фото 4
  • Ирригатор Kitfort КТ-2957-1 бело-розовый - фото 5
  • Ирригатор Kitfort КТ-2957-1 бело-розовый - фото 6
  • Ирригатор Kitfort КТ-2957-1 бело-розовый - фото 7
  • Ирригатор Kitfort КТ-2957-1 бело-розовый - фото 8
  • Ирригатор Kitfort КТ-2957-1 бело-розовый - фото 9
  • Ирригатор Kitfort КТ-2957-1 бело-розовый - фото 10
  • Ирригатор Kitfort КТ-2957-1 бело-розовый - фото 11
  • Ирригатор Kitfort КТ-2957-1 бело-розовый - фото 12
  • Ирригатор Kitfort КТ-2957-1 бело-розовый - фото 13
  • Ирригатор Kitfort КТ-2957-1 бело-розовый - фото 14
  • Ирригатор Kitfort КТ-2957-1 бело-розовый - фото 15
  • Ирригатор Kitfort КТ-2957-1 бело-розовый - фото 16
  • Ирригатор Kitfort КТ-2957-1 бело-розовый - фото 17
  • Ирригатор Kitfort КТ-2957-1 бело-розовый - фото 18
  • Ирригатор Kitfort КТ-2957-1 бело-розовый - фото 19
  • Ирригатор Kitfort КТ-2957-1 бело-розовый - фото 20
  • Ирригатор Kitfort КТ-2957-1 бело-розовый - фото 21
  • Ирригатор Kitfort КТ-2957-1 бело-розовый - фото 22
  • Ирригатор Kitfort КТ-2957-1 бело-розовый - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 661500
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Ирригатор
Высота, см
25.3
Питание от батареек или аккумулятора
да
Страна производства
Китай
Комплектация
ирригатор, документация, кабель, комплект насадок
Количество температурных режимов
3
Частота пульсации воды, импульсов/мин
1600 импульсов/мин
Давление струи, кПа
689
Насадок в комплекте
для струйной чистки
Ширина, см
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х15х9
Вес, г.
500

Описание товара Ирригатор Kitfort КТ-2957-1 бело-розовый

Ирригатор KT-2957 — важное вспомогательное устройство для поддержания гигиены полости рта. Он позволяет справиться с налётом и остатками пищи в труднодоступных местах, например, межзубном пространстве и пародонтальных карманах. Управление осуществляется с помощью одной кнопки. Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает устройство, а также циклически переключает режимы работы. Данная модель оснащена тремя режимами работы, каждый из которых регулирует напор струи воды. Если вы до этого не пользовались ирригатором, начните с самого слабого режима «Мягко». Цвет индикатора меняется в зависимости от выбранного режима работы. Резервуар заполняется водой или специальным раствором для ирригаторов. Ёмкость резервуара 320 мл. Затем в резервуар помещается всасывающая трубка с катушкой, а переходник всасывающей трубки присоединяется к ирригатору. Размотайте всасывающую трубку с катушки. Конец всасывающей трубки на катушке расположите на дне резервуара. Переходник всасывающей трубки вставьте в отверстие в нижней части ирригатора. Зарядка ирригатора происходит при помощи шнура USB, который подключается к резервуару для воды от компьютера, пауэрбанка или блока питания. Время зарядки составляет 8 часов. Прибор автоматически отключается после 1.5 минут использования. В комплектацию также входят 2 струйные насадки. В профилактических целях ирригатор нужен каждому взрослому человеку.

Отзывы о товаре Ирригатор Kitfort КТ-2957-1 бело-розовый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Ирригатор
Высота, см
25.3
Питание от батареек или аккумулятора
да
Страна производства
Китай
Комплектация
ирригатор, документация, кабель, комплект насадок
Количество температурных режимов
3
Частота пульсации воды, импульсов/мин
1600 импульсов/мин
Давление струи, кПа
689
Насадок в комплекте
для струйной чистки
Ширина, см
8
Страна производитель
Китай
Описание
Ирригатор KT-2957 — важное вспомогательное устройство для поддержания гигиены полости рта. Он позволяет справиться с налётом и остатками пищи в труднодоступных местах, например, межзубном пространстве и пародонтальных карманах. Управление осуществляется с помощью одной кнопки. Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает устройство, а также циклически переключает режимы работы. Данная модель оснащена тремя режимами работы, каждый из которых регулирует напор струи воды. Если вы до этого не пользовались ирригатором, начните с самого слабого режима «Мягко». Цвет индикатора меняется в зависимости от выбранного режима работы. Резервуар заполняется водой или специальным раствором для ирригаторов. Ёмкость резервуара 320 мл. Затем в резервуар помещается всасывающая трубка с катушкой, а переходник всасывающей трубки присоединяется к ирригатору. Размотайте всасывающую трубку с катушки. Конец всасывающей трубки на катушке расположите на дне резервуара. Переходник всасывающей трубки вставьте в отверстие в нижней части ирригатора. Зарядка ирригатора происходит при помощи шнура USB, который подключается к резервуару для воды от компьютера, пауэрбанка или блока питания. Время зарядки составляет 8 часов. Прибор автоматически отключается после 1.5 минут использования. В комплектацию также входят 2 струйные насадки. В профилактических целях ирригатор нужен каждому взрослому человеку.
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Отзывы


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