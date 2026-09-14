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Ирригатор Waterpik WF-112EU 7насад. белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ирригатор Waterpik WF-112EU 7насад. белый

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Ирригатор Waterpik WF-112EU 7насад. белый - фото 1
Ирригатор Waterpik WF-112EU 7насад. белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ирригатор
Количество режимов
10
Частота пульсации воды, импульсов/мин
1400
Давление струи, кПа
620
Насадок в комплекте
7
Виды насадкок в коиплекте
насадка-щетка х 1 шт., насадка для имплантов х 1 шт., насадка для языка х 1 шт., ортодонтическая насадка х 1 шт., пародонтальная насадка х 1 шт., стандартная насадка х 2 шт.
Питание
от сети
  • Ирригатор Waterpik WF-112EU 7насад. белый - фото 1
  • Ирригатор Waterpik WF-112EU 7насад. белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732809
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Характеристики

Бренд
Waterpik
Тип товара
Ирригатор
Комплектация
ирригатор, документация, насадка-щетка х 1 шт., насадка для имплантов х 1 шт., насадка для языка х 1 шт., ортодонтическая насадка х 1 шт., пародонтальная насадка х 1 шт., стандартная насадка х 2 шт., упаковка
Количество режимов
10
Частота пульсации воды, импульсов/мин
1400
Давление струи, кПа
620
Насадок в комплекте
7
Виды насадкок в коиплекте
насадка-щетка х 1 шт., насадка для имплантов х 1 шт., насадка для языка х 1 шт., ортодонтическая насадка х 1 шт., пародонтальная насадка х 1 шт., стандартная насадка х 2 шт.
Питание
от сети
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
23х17х15
Вес, кг.
1.1

Описание товара Ирригатор Waterpik WF-112EU 7насад. белый

Ирригатор Waterpik WP-112 EU ? эффективный прибор для очистки участков полости рта, недоступных для очистки зубной щеткой. Сочетая разные режимы пульсации и давления, он устраняет микробы и мягкий налет между зубами ? в их тесных промежутках. Регулярное применение ирригатора позволяет бережно ухаживать за коронками, имплантами, мостами и различными ортодонтическими конструкциями. Такой прибор обеспечивает профилактику гингивита, кариеса, пародонтита, подходит беременным женщинам. Бережно очищая каждый уголок и щель в полости рта, Waterpik WP-112 EU помогает избавиться от запаха, лечит кровоточивость десен. Прибор улучшает и ускоряет приживание имплантов. Модель работает в 10 режимах, для регулировки которых используется колесико на корпусе. Для разных целей ирригатор использует одну из 7 насадок. Он содержит 2 насадки для ирригации, насадки для языка, для имплантов, ортодонтальную, пародонтальную насадки, а также насадку-щетку для ухода за ортопедическими конструкциями. Стационарная конструкция предусматривает наличие резервуара объемом 650 мл.

Отзывы о товаре Ирригатор Waterpik WF-112EU 7насад. белый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Waterpik
Тип товара
Ирригатор
Комплектация
ирригатор, документация, насадка-щетка х 1 шт., насадка для имплантов х 1 шт., насадка для языка х 1 шт., ортодонтическая насадка х 1 шт., пародонтальная насадка х 1 шт., стандартная насадка х 2 шт., упаковка
Количество режимов
10
Частота пульсации воды, импульсов/мин
1400
Давление струи, кПа
620
Насадок в комплекте
7
Виды насадкок в коиплекте
насадка-щетка х 1 шт., насадка для имплантов х 1 шт., насадка для языка х 1 шт., ортодонтическая насадка х 1 шт., пародонтальная насадка х 1 шт., стандартная насадка х 2 шт.
Питание
от сети
Страна производитель
Россия
Описание
Ирригатор Waterpik WP-112 EU ? эффективный прибор для очистки участков полости рта, недоступных для очистки зубной щеткой. Сочетая разные режимы пульсации и давления, он устраняет микробы и мягкий налет между зубами ? в их тесных промежутках. Регулярное применение ирригатора позволяет бережно ухаживать за коронками, имплантами, мостами и различными ортодонтическими конструкциями. Такой прибор обеспечивает профилактику гингивита, кариеса, пародонтита, подходит беременным женщинам. Бережно очищая каждый уголок и щель в полости рта, Waterpik WP-112 EU помогает избавиться от запаха, лечит кровоточивость десен. Прибор улучшает и ускоряет приживание имплантов. Модель работает в 10 режимах, для регулировки которых используется колесико на корпусе. Для разных целей ирригатор использует одну из 7 насадок. Он содержит 2 насадки для ирригации, насадки для языка, для имплантов, ортодонтальную, пародонтальную насадки, а также насадку-щетку для ухода за ортопедическими конструкциями. Стационарная конструкция предусматривает наличие резервуара объемом 650 мл.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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