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Ирригатор Waterpik WF-662 7насад. черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ирригатор Waterpik WF-662 7насад. черный

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Ирригатор Waterpik WF-662 7насад. черный - фото 1
Ирригатор Waterpik WF-662 7насад. черный - фото 2
Ирригатор Waterpik WF-662 7насад. черный - фото 3
Ирригатор Waterpik WF-662 7насад. черный - фото 4
Ирригатор Waterpik WF-662 7насад. черный - фото 5
Ирригатор Waterpik WF-662 7насад. черный - фото 6
Ирригатор Waterpik WF-662 7насад. черный - фото 7
Ирригатор Waterpik WF-662 7насад. черный - фото 8
Ирригатор Waterpik WF-662 7насад. черный - фото 9
Ирригатор Waterpik WF-662 7насад. черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ирригатор
Количество режимов
10
Частота пульсации воды, импульсов/мин
1400
Насадок в комплекте
7
Виды насадкок в коиплекте
струйная насадка, ортодонтическая (для брекетов), пародонтологическая, насадка-щетка
Питание
от сети
  • Ирригатор Waterpik WF-662 7насад. черный - фото 1
  • Ирригатор Waterpik WF-662 7насад. черный - фото 2
  • Ирригатор Waterpik WF-662 7насад. черный - фото 3
  • Ирригатор Waterpik WF-662 7насад. черный - фото 4
  • Ирригатор Waterpik WF-662 7насад. черный - фото 5
  • Ирригатор Waterpik WF-662 7насад. черный - фото 6
  • Ирригатор Waterpik WF-662 7насад. черный - фото 7
  • Ирригатор Waterpik WF-662 7насад. черный - фото 8
  • Ирригатор Waterpik WF-662 7насад. черный - фото 9
  • Ирригатор Waterpik WF-662 7насад. черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732810
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Характеристики

Бренд
Waterpik
Тип товара
Ирригатор
Комплектация
ирригатор, насадки, документация, упаковка
Цвет
черный
Количество режимов
10
Частота пульсации воды, импульсов/мин
1400
Насадок в комплекте
7
Виды насадкок в коиплекте
струйная насадка, ортодонтическая (для брекетов), пародонтологическая, насадка-щетка
Питание
от сети
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
24х13х8
Вес, г.
685

Описание товара Ирригатор Waterpik WF-662 7насад. черный

Ирригатор идеально подходит для удаления бактерий глубоко между зумами и под линией десен, куда не могут добраться традиционные зубные щетки и зубная нить

Отзывы о товаре Ирригатор Waterpik WF-662 7насад. черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Waterpik
Тип товара
Ирригатор
Комплектация
ирригатор, насадки, документация, упаковка
Цвет
черный
Количество режимов
10
Частота пульсации воды, импульсов/мин
1400
Насадок в комплекте
7
Виды насадкок в коиплекте
струйная насадка, ортодонтическая (для брекетов), пародонтологическая, насадка-щетка
Питание
от сети
Страна производитель
Россия
Описание
Ирригатор идеально подходит для удаления бактерий глубоко между зумами и под линией десен, куда не могут добраться традиционные зубные щетки и зубная нить
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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