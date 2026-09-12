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Ирригатор Oclean A10 (Серый) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ирригатор Oclean A10 (Серый)

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Ирригатор Oclean A10 (Серый) - фото 1
Ирригатор Oclean A10 (Серый) - фото 2
Ирригатор Oclean A10 (Серый) - фото 3
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Ирригатор Oclean A10 (Серый) - фото 6
Ирригатор Oclean A10 (Серый) - фото 7
Ирригатор Oclean A10 (Серый) - фото 8
Ирригатор Oclean A10 (Серый) - фото 9
Ирригатор Oclean A10 (Серый) - фото 10
Ирригатор Oclean A10 (Серый) - фото 11
Ирригатор Oclean A10 (Серый) - фото 12
Ирригатор Oclean A10 (Серый) - фото 13
Ирригатор Oclean A10 (Серый) - фото 14
Ирригатор Oclean A10 (Серый) - фото 15
Ирригатор Oclean A10 (Серый) - фото 16
Ирригатор Oclean A10 (Серый) - фото 17
Ирригатор Oclean A10 (Серый) - фото 18
Ирригатор Oclean A10 (Серый) - фото 19
Ирригатор Oclean A10 (Серый) - фото 20
Ирригатор Oclean A10 (Серый) - фото 21
Ирригатор Oclean A10 (Серый) - фото 22
Ирригатор Oclean A10 (Серый) - фото 23
Ирригатор Oclean A10 (Серый) - фото 24
Ирригатор Oclean A10 (Серый) - фото 25
Ирригатор Oclean A10 (Серый) - фото 26
Ирригатор Oclean A10 (Серый) - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ирригатор
Количество температурных режимов
3
Насадок в комплекте
2 шт.
  • Ирригатор Oclean A10 (Серый) - фото 1
  • Ирригатор Oclean A10 (Серый) - фото 2
  • Ирригатор Oclean A10 (Серый) - фото 3
  • Ирригатор Oclean A10 (Серый) - фото 4
  • Ирригатор Oclean A10 (Серый) - фото 5
  • Ирригатор Oclean A10 (Серый) - фото 6
  • Ирригатор Oclean A10 (Серый) - фото 7
  • Ирригатор Oclean A10 (Серый) - фото 8
  • Ирригатор Oclean A10 (Серый) - фото 9
  • Ирригатор Oclean A10 (Серый) - фото 10
  • Ирригатор Oclean A10 (Серый) - фото 11
  • Ирригатор Oclean A10 (Серый) - фото 12
  • Ирригатор Oclean A10 (Серый) - фото 13
  • Ирригатор Oclean A10 (Серый) - фото 14
  • Ирригатор Oclean A10 (Серый) - фото 15
  • Ирригатор Oclean A10 (Серый) - фото 16
  • Ирригатор Oclean A10 (Серый) - фото 17
  • Ирригатор Oclean A10 (Серый) - фото 18
  • Ирригатор Oclean A10 (Серый) - фото 19
  • Ирригатор Oclean A10 (Серый) - фото 20
  • Ирригатор Oclean A10 (Серый) - фото 21
  • Ирригатор Oclean A10 (Серый) - фото 22
  • Ирригатор Oclean A10 (Серый) - фото 23
  • Ирригатор Oclean A10 (Серый) - фото 24
  • Ирригатор Oclean A10 (Серый) - фото 25
  • Ирригатор Oclean A10 (Серый) - фото 26
  • Ирригатор Oclean A10 (Серый) - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691605
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Характеристики

Бренд
oclean
Тип товара
Ирригатор
Высота, см
10.54
Питание от батареек или аккумулятора
да
Страна производства
Китай
Комплектация
ирригатор, документация, кабель USB Type-C, ортодонтическая насадкаx1 шт., стандартная насадкаx1 шт., упаковка
Количество температурных режимов
3
Насадок в комплекте
2 шт.
Ширина, см
6.96
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х14х4
Вес, г.
400

Описание товара Ирригатор Oclean A10 (Серый)

Портативный ирригатор Oclean A10 размером с ладонь в нескользящем и устойчивом к плесени дизайне корпуса. Имеет три режима: стандартный режим - подходит для ежедневной чистки для большинства людей, мягкий режим - подходит для людей с чувствительными зубами и деснами, режим массажа - подходит для людей с чрезвычайно чувствительной полостью рта. В комплекте стандартная и ортодонтическая насадки. Комбинируйте струи сжатого воздуха и воды с содержанием воздуха до 98%, чтобы мягко и эффективно удалять остатки пищи между зубами, улучшая здоровье полости рта.

Отзывы о товаре Ирригатор Oclean A10 (Серый)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
oclean
Тип товара
Ирригатор
Высота, см
10.54
Питание от батареек или аккумулятора
да
Страна производства
Китай
Комплектация
ирригатор, документация, кабель USB Type-C, ортодонтическая насадкаx1 шт., стандартная насадкаx1 шт., упаковка
Количество температурных режимов
3
Насадок в комплекте
2 шт.
Ширина, см
6.96
Страна производитель
Китай
Описание
Портативный ирригатор Oclean A10 размером с ладонь в нескользящем и устойчивом к плесени дизайне корпуса. Имеет три режима: стандартный режим - подходит для ежедневной чистки для большинства людей, мягкий режим - подходит для людей с чувствительными зубами и деснами, режим массажа - подходит для людей с чрезвычайно чувствительной полостью рта. В комплекте стандартная и ортодонтическая насадки. Комбинируйте струи сжатого воздуха и воды с содержанием воздуха до 98%, чтобы мягко и эффективно удалять остатки пищи между зубами, улучшая здоровье полости рта.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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