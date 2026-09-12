Описание товара Оперативная память Patriot DIMM 32GB DDR5-6000 K2 (PVER532G60C36KT)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти DDR5 отлично подойдёт для сборки производительного игрового компьютера или мощной рабочей станции для монтажа видео и работы с графикой. Общий объём в 32 ГБ с высокой частотой 6000 МГц обеспечит комфортный запас для одновременной работы современных игр, стриминга, множества фоновых приложений и браузерных вкладок. Для офисных задач или базового домашнего ПК такой комплект будет избыточным, а для экстремального оверклокинга или профессиональных рендер-ферм может потребоваться больший объём или более агрессивные тайминги.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память самого современного поколения DDR5, которая предлагает значительно возросшую пропускную способность и эффективность по сравнению с DDR4. Модули выполнены в стандартном настольном форм-факторе DIMM, что означает их совместимость исключительно с материнскими платами для ПК, имеющими соответствующие слоты. Важно помнить, что память DDR5 физически и электрически несовместима со слотами для предыдущих поколений DDR4 или DDR3.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ высокоскоростной памяти. Частота 6000 МГц в связке с архитектурой DDR5 обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на минимальный FPS и общую плавность в требовательных играх, особенно на платформах с мощной видеокартой. Такой объём и скорость также ускорят рендеринг, компиляцию кода и работу с большими данными, делая систему гораздо отзывчивее при интенсивной многозадачности.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти указаны как CL36, что является сбалансированным значением для частоты 6000 МГц в сегменте DDR5, обеспечивая хороший баланс между высокой пропускной способностью и приемлемой латентностью. Для простого достижения заявленных характеристик модули поддерживают профиль Intel XMP 3.0, который позволяет автоматически настроить частоту, напряжение и тайминги в BIOS совместимой материнской платы. Это избавляет пользователя от ручных настроек и гарантирует стабильную работу на указанной скорости.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с современными платформами на базе процессоров Intel Core 12-го поколения и новее (Alder Lake, Raptor Lake) и AMD Ryzen серии 7000 (AM5). Ключевой момент - ваша материнская плата должна иметь слоты DIMM стандарта DDR5 и чипсет, официально поддерживающий такие высокие частоты. Перед покупкой обязательно сверьтесь со списком поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы, так как достижение частоты 6000 МГц не гарантировано на всех моделях.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены алюминиевыми радиаторами, которые эффективно рассеивают тепло, возникающее при работе на высоких частотах, что важно для долговременной стабильности. Конструкция радиаторов относительно компактна, что снижает риск конфликта с крупными башенными или СЖК-кулерами для процессора. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что делает её отличным выбором для сборок, где приоритетом являются чистая производительность и умеренная цена, а не визуальные эффекты.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в комплекте из двух абсолютно идентичных модулей, что является оптимальным решением для активации двухканального режима работы. Двухканальный режим существенно увеличивает реальную пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с одноканальным, что даёт прирост производительности в играх и профессиональных приложениях. Для правильной установки рекомендуется размещать планки в одноцветных слотах материнской платы, как правило, это слоты A2 и B2, следуя инструкции к вашей конкретной плате.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение - это необходимость современной платформы, так как память DDR5 не работает в системах с DDR4. Даже на совместимой материнской плате для активации профиля XMP и выхода на частоту 6000 МГц может потребоваться обновление BIOS до последней версии. Не рекомендуется смешивать этот комплект с другими модулями, даже того же бренда, для работы в двухканальном режиме, так как это может привести к нестабильности. Этот комплект идеально подходит пользователю, собирающему сбалансированный ПК для игр и работы на новой платформе, ценящему надёжность и готовые настройки разгона.