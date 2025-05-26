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Саундбар Supra SSB-201 2.1 40Вт+60Вт черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Саундбар Supra SSB-201 2.1 40Вт+60Вт черный

22 Отзывы
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Саундбар Supra SSB-201 2.1 40Вт+60Вт черный - фото 1
Саундбар Supra SSB-201 2.1 40Вт+60Вт черный - фото 2
Саундбар Supra SSB-201 2.1 40Вт+60Вт черный - фото 3
Саундбар Supra SSB-201 2.1 40Вт+60Вт черный - фото 4
Саундбар Supra SSB-201 2.1 40Вт+60Вт черный - фото 5
Саундбар Supra SSB-201 2.1 40Вт+60Вт черный - фото 6
Саундбар Supra SSB-201 2.1 40Вт+60Вт черный - фото 7
Саундбар Supra SSB-201 2.1 40Вт+60Вт черный - фото 8
Саундбар Supra SSB-201 2.1 40Вт+60Вт черный - фото 9
Саундбар Supra SSB-201 2.1 40Вт+60Вт черный - фото 10
Саундбар Supra SSB-201 2.1 40Вт+60Вт черный - фото 11
Саундбар Supra SSB-201 2.1 40Вт+60Вт черный - фото 12
Саундбар Supra SSB-201 2.1 40Вт+60Вт черный - фото 13
Саундбар Supra SSB-201 2.1 40Вт+60Вт черный - фото 14
Саундбар Supra SSB-201 2.1 40Вт+60Вт черный - фото 15
Саундбар Supra SSB-201 2.1 40Вт+60Вт черный - фото 16
Саундбар Supra SSB-201 2.1 40Вт+60Вт черный - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Саундбары
Количество колонок в комплекте
1
Тип акустической системы
пассивная
Bluetooth
да
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  • Саундбар Supra SSB-201 2.1 40Вт+60Вт черный - фото 2
  • Саундбар Supra SSB-201 2.1 40Вт+60Вт черный - фото 3
  • Саундбар Supra SSB-201 2.1 40Вт+60Вт черный - фото 4
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  • Саундбар Supra SSB-201 2.1 40Вт+60Вт черный - фото 6
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  • Саундбар Supra SSB-201 2.1 40Вт+60Вт черный - фото 9
  • Саундбар Supra SSB-201 2.1 40Вт+60Вт черный - фото 10
  • Саундбар Supra SSB-201 2.1 40Вт+60Вт черный - фото 11
  • Саундбар Supra SSB-201 2.1 40Вт+60Вт черный - фото 12
  • Саундбар Supra SSB-201 2.1 40Вт+60Вт черный - фото 13
  • Саундбар Supra SSB-201 2.1 40Вт+60Вт черный - фото 14
  • Саундбар Supra SSB-201 2.1 40Вт+60Вт черный - фото 15
  • Саундбар Supra SSB-201 2.1 40Вт+60Вт черный - фото 16
  • Саундбар Supra SSB-201 2.1 40Вт+60Вт черный - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 650 руб. 
Начислим 91 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 660770
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Саундбар Supra SSB-201 2.1 40Вт+60Вт черный
5 650 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SUPRA
Тип товара
Саундбары
Мощность
40+60 Вт
Особенности
цвет - черный
Стандарт
2.1
Суммарная мощность
100
Частотный диапазон
20-20000 Гц
Количество колонок в комплекте
1
Пульт ДУ
есть
Крепления для монтажа
да
Дополнительно
питание от сети
Тип акустической системы
пассивная
Bluetooth
да
Интерфейсы
USB
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х10х6
Вес, кг.
5.8

Описание товара Саундбар Supra SSB-201 2.1 40Вт+60Вт черный

Саундбар с беспроводным сабвуфером SUPRA SSB-201 мощностью 500 Вт представляет собой компактную аудиосистему, благодаря которой вы будете наслаждаться качественным звучанием без установки и настройки громоздкого оборудования. Наша звуковая панель превращает простой просмотр телевизора в поход в кинотеатр. Высокое качество звука и элегантный матовый черный цвет делают его идеальным украшением гостиной или спальни. Саундбар с беспроводным сабвуфером SUPRA SSB-201 - универсальный подарок мужчине на любой праздник.

Отзывы о товаре Саундбар Supra SSB-201 2.1 40Вт+60Вт черный

Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Дарья З.

Достоинства:


Комментарий:
Приятно удивлён. Из недостатков только цена.
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Negvill

Достоинства:


Комментарий:
Частотный диапазон от 20 Гц соответствует заявленному что очень хорошо. Звук в целом устраивает, саб жирнющий и громкости за глаза, но все равно остаётся ощущение что это блютуз колонка, немного не хватает высоких и средне высоких. Есть пару пресетов эквалайзера и настройка тона и баса, правда только через пульт что не всегда удобно. Минусы есть, например яркий не отключаемый экран и огромные блоки питания которые непонятно вообще куда вставлять что бы они не мешали друг другу или другим вилкам. Комплект подвёл, нету аукса.
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Илья А.

Достоинства:


Комментарий:
Ну за такие день очень даже не плохо. Полагаю что для киношки на улице подойдёт.
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Александр Н.

Достоинства:


Комментарий:
все ок, подключил быстро, без всяких проводов, через блютуз, качество звука норм, для комнаты нормально. в пульте нет батареек. настраивается легко, сложностей не возникло.
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Елена Л.

Достоинства:


Комментарий:
понравилась колонка, звук хороший, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2024
Виктор Григорьевич С.

Достоинства:


Комментарий:
ещё не подключил,но всё целое без дефектов.
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2024
Владислав Н.

Достоинства:


Комментарий:
Цена/качество соответствует . Для комнаты в 20 КВ.м звук чистый, насыщенный. Внешне колонка немного великовата по ширине. Саундбар хорош.
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2024
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
За свои деньги просто бомба! Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
15.11.2024
Алексей Я.

Достоинства:


Комментарий:
Короче 100ват в пике)кто избалован хорошей музыкой-разочаруетесь,звук чистый но ни разу не 500вт заявленных в хар-х
Источник: Яндекс Маркет
04.11.2024
Евгений Б.

Достоинства:


Комментарий:
подключается к ТВ как через оптику так и эчдимай норм.
Источник: Яндекс Маркет
18.08.2024
Андрей Г.

Достоинства:


Комментарий:
За 6500 просто отличное решение. Используйте оптический кабель для подключения и будет вам счастье
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2024
Максим М.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохой,сабвуфер слышно,но не так как хотелось бы,за такую цену отлично
Источник: Яндекс Маркет
08.08.2024
Антон К.

Достоинства:


Комментарий:
Для спальни в 15м и для просмотра любых фильмов клипов то что надо рекомендую. И продавец молодец все качественно упаковано.
Источник: Яндекс Маркет
26.06.2024
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
для однушки хватает звук достойный не хрипит басит ном за 6700 супер
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Быстро прислали хорошо упакован летом будем пробовать
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2024
Алексий Грек

Достоинства:


Комментарий:
Отличный звук Приятная акустика и внешний вид
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Маловато звука но за такую цену прям норм
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Купили в декабре. Все работает без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2024
Владимир Ш.

Достоинства:


Комментарий:
За эти деньги очень даже ничего . По блютузу и аун с телефона и компа звук конкретный, басы давят как надо, громкость приличная, звучание яистое. По шдми с телевизора как то похуже громкость, ощущение кинозала есть при просмотре фильма. Покупкой доволен
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2024
Мария М.

Достоинства:


Комментарий:
Для квартиры вполне нормально. Звук хороший.
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2024
Алексей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл раньше, запакован дополнительно в коробку, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
01.01.2024
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
Достойный аппарат за свою цену



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
SUPRA
Тип товара
Саундбары
Мощность
40+60 Вт
Особенности
цвет - черный
Стандарт
2.1
Суммарная мощность
100
Частотный диапазон
20-20000 Гц
Количество колонок в комплекте
1
Пульт ДУ
есть
Крепления для монтажа
да
Дополнительно
питание от сети
Тип акустической системы
пассивная
Развернуть
Bluetooth
да
Интерфейсы
USB
Страна производитель
Китай
Описание
Саундбар с беспроводным сабвуфером SUPRA SSB-201 мощностью 500 Вт представляет собой компактную аудиосистему, благодаря которой вы будете наслаждаться качественным звучанием без установки и настройки громоздкого оборудования. Наша звуковая панель превращает простой просмотр телевизора в поход в кинотеатр. Высокое качество звука и элегантный матовый черный цвет делают его идеальным украшением гостиной или спальни. Саундбар с беспроводным сабвуфером SUPRA SSB-201 - универсальный подарок мужчине на любой праздник.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Дарья З.

Достоинства:


Комментарий:
Приятно удивлён. Из недостатков только цена.
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Negvill

Достоинства:


Комментарий:
Частотный диапазон от 20 Гц соответствует заявленному что очень хорошо. Звук в целом устраивает, саб жирнющий и громкости за глаза, но все равно остаётся ощущение что это блютуз колонка, немного не хватает высоких и средне высоких. Есть пару пресетов эквалайзера и настройка тона и баса, правда только через пульт что не всегда удобно. Минусы есть, например яркий не отключаемый экран и огромные блоки питания которые непонятно вообще куда вставлять что бы они не мешали друг другу или другим вилкам. Комплект подвёл, нету аукса.
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Илья А.

Достоинства:


Комментарий:
Ну за такие день очень даже не плохо. Полагаю что для киношки на улице подойдёт.
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Александр Н.

Достоинства:


Комментарий:
все ок, подключил быстро, без всяких проводов, через блютуз, качество звука норм, для комнаты нормально. в пульте нет батареек. настраивается легко, сложностей не возникло.
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Елена Л.

Достоинства:


Комментарий:
понравилась колонка, звук хороший, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2024
Виктор Григорьевич С.

Достоинства:


Комментарий:
ещё не подключил,но всё целое без дефектов.
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2024
Владислав Н.

Достоинства:


Комментарий:
Цена/качество соответствует . Для комнаты в 20 КВ.м звук чистый, насыщенный. Внешне колонка немного великовата по ширине. Саундбар хорош.
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2024
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
За свои деньги просто бомба! Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
15.11.2024
Алексей Я.

Достоинства:


Комментарий:
Короче 100ват в пике)кто избалован хорошей музыкой-разочаруетесь,звук чистый но ни разу не 500вт заявленных в хар-х
Источник: Яндекс Маркет
04.11.2024
Евгений Б.

Достоинства:


Комментарий:
подключается к ТВ как через оптику так и эчдимай норм.
Источник: Яндекс Маркет
18.08.2024
Андрей Г.

Достоинства:


Комментарий:
За 6500 просто отличное решение. Используйте оптический кабель для подключения и будет вам счастье
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2024
Максим М.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохой,сабвуфер слышно,но не так как хотелось бы,за такую цену отлично
Источник: Яндекс Маркет
08.08.2024
Антон К.

Достоинства:


Комментарий:
Для спальни в 15м и для просмотра любых фильмов клипов то что надо рекомендую. И продавец молодец все качественно упаковано.
Источник: Яндекс Маркет
26.06.2024
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
для однушки хватает звук достойный не хрипит басит ном за 6700 супер
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Быстро прислали хорошо упакован летом будем пробовать
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2024
Алексий Грек

Достоинства:


Комментарий:
Отличный звук Приятная акустика и внешний вид
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Маловато звука но за такую цену прям норм
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Купили в декабре. Все работает без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2024
Владимир Ш.

Достоинства:


Комментарий:
За эти деньги очень даже ничего . По блютузу и аун с телефона и компа звук конкретный, басы давят как надо, громкость приличная, звучание яистое. По шдми с телевизора как то похуже громкость, ощущение кинозала есть при просмотре фильма. Покупкой доволен
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2024
Мария М.

Достоинства:


Комментарий:
Для квартиры вполне нормально. Звук хороший.
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2024
Алексей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл раньше, запакован дополнительно в коробку, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
01.01.2024
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
Достойный аппарат за свою цену


Саундбар Supra SSB-201 2.1 40Вт+60Вт черный - по цене 5650 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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