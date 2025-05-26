Саундбар Supra SSB-201 2.1 40Вт+60Вт черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Саундбары
Количество колонок в комплекте
1
Тип акустической системы
пассивная
Bluetooth
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 650 руб.
В наличии
Код товара: 660770
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 650 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Саундбары
Мощность
40+60 Вт
Особенности
цвет - черный
Стандарт
2.1
Суммарная мощность
100
Частотный диапазон
20-20000 Гц
Количество колонок в комплекте
1
Пульт ДУ
есть
Крепления для монтажа
да
Дополнительно
питание от сети
Тип акустической системы
пассивная
Bluetooth
да
Интерфейсы
USB
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х10х6
Вес, кг.
5.8
Описание товара Саундбар Supra SSB-201 2.1 40Вт+60Вт черный
Саундбар с беспроводным сабвуфером SUPRA SSB-201 мощностью 500 Вт представляет собой компактную аудиосистему, благодаря которой вы будете наслаждаться качественным звучанием без установки и настройки громоздкого оборудования. Наша звуковая панель превращает простой просмотр телевизора в поход в кинотеатр. Высокое качество звука и элегантный матовый черный цвет делают его идеальным украшением гостиной или спальни. Саундбар с беспроводным сабвуфером SUPRA SSB-201 - универсальный подарок мужчине на любой праздник.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Магнитолы, Радиобудильники, приемники, Саундбары
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 970 руб.1743 руб. в СплитСаундбар Триколор TR-SB-01 2.1 80Вт+40Вт черный
-
В наличииЦена 7 850 руб.1963 руб. в СплитСаундбар Supra SSB-205 2.1 40Вт+60Вт черный
-
В наличииЦена 8 300 руб.2075 руб. в СплитСаундбар Hyundai H-HA630 2.1 50Вт+100Вт черный
-
В наличииЦена 8 790 руб.2198 руб. в СплитСаундбар TCL S45H 2.1 100Вт серый
-
В наличииЦена 8 970 руб.2243 руб. в СплитСаундбар Hyundai H-HA640 2.1 60Вт+90Вт черный
-
В наличииЦена 9 650 руб.2413 руб. в СплитСаундбар Hisense HS2100
-
В наличииЦена 11 840 руб.2960 руб. в СплитСаундбар Hisense HS3100 3.1 480Вт черный
-
В наличииЦена 15 510 руб.3878 руб. в СплитСаундбар LG S60T 3.1 120Вт+220Вт черный
-
В наличииЦена 15 990 руб.3998 руб. в СплитСаундбар Hisense HS5100 5.1 540Вт черный
-
В наличииЦена 20 310 руб.5078 руб. в СплитСаундбар LG S60TR 5.1 220Вт+220Вт черный
-
В наличииЦена 28 140 руб.7035 руб. в СплитСаундбар LG S70TY 3.1.1 400Вт черный
-
В наличииЦена 35 660 руб.8915 руб. в СплитСаундбар Denon DHT-S517 3.1.2 150Вт черный
Бренд
Тип товара
Саундбары
Мощность
40+60 Вт
Особенности
цвет - черный
Стандарт
2.1
Суммарная мощность
100
Частотный диапазон
20-20000 Гц
Количество колонок в комплекте
1
Пульт ДУ
есть
Крепления для монтажа
да
Дополнительно
питание от сети
Тип акустической системы
пассивная
Развернуть
Bluetooth
да
Интерфейсы
USB
Страна производитель
Китай
Саундбар с беспроводным сабвуфером SUPRA SSB-201 мощностью 500 Вт представляет собой компактную аудиосистему, благодаря которой вы будете наслаждаться качественным звучанием без установки и настройки громоздкого оборудования. Наша звуковая панель превращает простой просмотр телевизора в поход в кинотеатр. Высокое качество звука и элегантный матовый черный цвет делают его идеальным украшением гостиной или спальни. Саундбар с беспроводным сабвуфером SUPRA SSB-201 - универсальный подарок мужчине на любой праздник.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Магнитолы, Радиобудильники, приемники, Саундбары
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Магнитолы, Радиобудильники, приемники, Саундбары
Достоинства:
Комментарий:
Приятно удивлён. Из недостатков только цена.
Достоинства:
Комментарий:
Частотный диапазон от 20 Гц соответствует заявленному что очень хорошо. Звук в целом устраивает, саб жирнющий и громкости за глаза, но все равно остаётся ощущение что это блютуз колонка, немного не хватает высоких и средне высоких. Есть пару пресетов эквалайзера и настройка тона и баса, правда только через пульт что не всегда удобно. Минусы есть, например яркий не отключаемый экран и огромные блоки питания которые непонятно вообще куда вставлять что бы они не мешали друг другу или другим вилкам. Комплект подвёл, нету аукса.
Достоинства:
Комментарий:
Ну за такие день очень даже не плохо. Полагаю что для киношки на улице подойдёт.
Достоинства:
Комментарий:
все ок, подключил быстро, без всяких проводов, через блютуз, качество звука норм, для комнаты нормально. в пульте нет батареек. настраивается легко, сложностей не возникло.
Достоинства:
Комментарий:
понравилась колонка, звук хороший, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
ещё не подключил,но всё целое без дефектов.
Достоинства:
Комментарий:
Цена/качество соответствует . Для комнаты в 20 КВ.м звук чистый, насыщенный. Внешне колонка немного великовата по ширине. Саундбар хорош.
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги просто бомба! Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Короче 100ват в пике)кто избалован хорошей музыкой-разочаруетесь,звук чистый но ни разу не 500вт заявленных в хар-х
Достоинства:
Комментарий:
подключается к ТВ как через оптику так и эчдимай норм.
Достоинства:
Комментарий:
За 6500 просто отличное решение. Используйте оптический кабель для подключения и будет вам счастье
Достоинства:
Комментарий:
Неплохой,сабвуфер слышно,но не так как хотелось бы,за такую цену отлично
Достоинства:
Комментарий:
Для спальни в 15м и для просмотра любых фильмов клипов то что надо рекомендую. И продавец молодец все качественно упаковано.
Достоинства:
Комментарий:
для однушки хватает звук достойный не хрипит басит ном за 6700 супер
Достоинства:
Комментарий:
Быстро прислали хорошо упакован летом будем пробовать
Достоинства:
Комментарий:
Отличный звук Приятная акустика и внешний вид
Достоинства:
Комментарий:
Маловато звука но за такую цену прям норм
Достоинства:
Комментарий:
Купили в декабре. Все работает без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
За эти деньги очень даже ничего . По блютузу и аун с телефона и компа звук конкретный, басы давят как надо, громкость приличная, звучание яистое. По шдми с телевизора как то похуже громкость, ощущение кинозала есть при просмотре фильма. Покупкой доволен
Достоинства:
Комментарий:
Для квартиры вполне нормально. Звук хороший.
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл раньше, запакован дополнительно в коробку, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Достойный аппарат за свою цену
Саундбар Supra SSB-201 2.1 40Вт+60Вт черный - по цене 5650 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Саундбар Supra SSB-201 2.1 40Вт+60Вт черный
Достоинства:
Комментарий:
Приятно удивлён. Из недостатков только цена.
Достоинства:
Комментарий:
Частотный диапазон от 20 Гц соответствует заявленному что очень хорошо. Звук в целом устраивает, саб жирнющий и громкости за глаза, но все равно остаётся ощущение что это блютуз колонка, немного не хватает высоких и средне высоких. Есть пару пресетов эквалайзера и настройка тона и баса, правда только через пульт что не всегда удобно. Минусы есть, например яркий не отключаемый экран и огромные блоки питания которые непонятно вообще куда вставлять что бы они не мешали друг другу или другим вилкам. Комплект подвёл, нету аукса.
Достоинства:
Комментарий:
Ну за такие день очень даже не плохо. Полагаю что для киношки на улице подойдёт.
Достоинства:
Комментарий:
все ок, подключил быстро, без всяких проводов, через блютуз, качество звука норм, для комнаты нормально. в пульте нет батареек. настраивается легко, сложностей не возникло.
Достоинства:
Комментарий:
понравилась колонка, звук хороший, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
ещё не подключил,но всё целое без дефектов.
Достоинства:
Комментарий:
Цена/качество соответствует . Для комнаты в 20 КВ.м звук чистый, насыщенный. Внешне колонка немного великовата по ширине. Саундбар хорош.
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги просто бомба! Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Короче 100ват в пике)кто избалован хорошей музыкой-разочаруетесь,звук чистый но ни разу не 500вт заявленных в хар-х
Достоинства:
Комментарий:
подключается к ТВ как через оптику так и эчдимай норм.
Достоинства:
Комментарий:
За 6500 просто отличное решение. Используйте оптический кабель для подключения и будет вам счастье
Достоинства:
Комментарий:
Неплохой,сабвуфер слышно,но не так как хотелось бы,за такую цену отлично
Достоинства:
Комментарий:
Для спальни в 15м и для просмотра любых фильмов клипов то что надо рекомендую. И продавец молодец все качественно упаковано.
Достоинства:
Комментарий:
для однушки хватает звук достойный не хрипит басит ном за 6700 супер
Достоинства:
Комментарий:
Быстро прислали хорошо упакован летом будем пробовать
Достоинства:
Комментарий:
Отличный звук Приятная акустика и внешний вид
Достоинства:
Комментарий:
Маловато звука но за такую цену прям норм
Достоинства:
Комментарий:
Купили в декабре. Все работает без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
За эти деньги очень даже ничего . По блютузу и аун с телефона и компа звук конкретный, басы давят как надо, громкость приличная, звучание яистое. По шдми с телевизора как то похуже громкость, ощущение кинозала есть при просмотре фильма. Покупкой доволен
Достоинства:
Комментарий:
Для квартиры вполне нормально. Звук хороший.
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл раньше, запакован дополнительно в коробку, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Достойный аппарат за свою цену