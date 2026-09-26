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Характеристики
Тип товара
Саундбары
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 625419
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Описание товара Саундбар Creative STAGE SE 51MF8410AA000
Созданный для развлечений и игр, Creative Stage SE это высокопроизводительный саундбар для компьютера и игровых консолей, расположенный под монитором. Стильный саундбар обеспечивает мощную акустику благодаря нашим специально настроенным динамикам и технологии Sound Blaster, которая дополнительно улучшает качество звука и обеспечивает погружение в игру, дополняя визуальные эффекты. Питание Creative Stage SE осуществляется от адаптера питания, а подключение к компьютеру с помощью одного кабеля USB или по беспроводной связи Bluetooth 5.3. Благодаря компактному размеру его можно разместить под монитором, что удобно в небольших помещениях. Кроме того, саундбар прост в настройке и управлении: многофункциональная ручка удобно расположена на боковой стороне, позволяя легко дотянуться до нее для включения или регулировки громкости. Рассматривайте Creative Stage SE как заслуженный шаг вперед по сравнению со встроенными в компьютер или базовыми стереоколонками!
Созданный для развлечений и игр, Creative Stage SE это высокопроизводительный саундбар для компьютера и игровых консолей, расположенный под монитором. Стильный саундбар обеспечивает мощную акустику благодаря нашим специально настроенным динамикам и технологии Sound Blaster, которая дополнительно улучшает качество звука и обеспечивает погружение в игру, дополняя визуальные эффекты. Питание Creative Stage SE осуществляется от адаптера питания, а подключение к компьютеру с помощью одного кабеля USB или по беспроводной связи Bluetooth 5.3. Благодаря компактному размеру его можно разместить под монитором, что удобно в небольших помещениях. Кроме того, саундбар прост в настройке и управлении: многофункциональная ручка удобно расположена на боковой стороне, позволяя легко дотянуться до нее для включения или регулировки громкости. Рассматривайте Creative Stage SE как заслуженный шаг вперед по сравнению со встроенными в компьютер или базовыми стереоколонками!
Саундбар Creative STAGE SE 51MF8410AA000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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