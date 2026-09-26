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Саундбар Creative STAGE SE 51MF8410AA000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Саундбар Creative STAGE SE 51MF8410AA000

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Саундбар Creative STAGE SE 51MF8410AA000 - фото 1
Саундбар Creative STAGE SE 51MF8410AA000 - фото 2
Саундбар Creative STAGE SE 51MF8410AA000 - фото 3
Саундбар Creative STAGE SE 51MF8410AA000 - фото 4
Саундбар Creative STAGE SE 51MF8410AA000 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Саундбары
  • Саундбар Creative STAGE SE 51MF8410AA000 - фото 1
  • Саундбар Creative STAGE SE 51MF8410AA000 - фото 2
  • Саундбар Creative STAGE SE 51MF8410AA000 - фото 3
  • Саундбар Creative STAGE SE 51MF8410AA000 - фото 4
  • Саундбар Creative STAGE SE 51MF8410AA000 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 625419
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Характеристики

Бренд
Creative
Тип товара
Саундбары
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х18х12
Вес, кг.
2.5

Описание товара Саундбар Creative STAGE SE 51MF8410AA000

Созданный для развлечений и игр, Creative Stage SE это высокопроизводительный саундбар для компьютера и игровых консолей, расположенный под монитором. Стильный саундбар обеспечивает мощную акустику благодаря нашим специально настроенным динамикам и технологии Sound Blaster, которая дополнительно улучшает качество звука и обеспечивает погружение в игру, дополняя визуальные эффекты. Питание Creative Stage SE осуществляется от адаптера питания, а подключение к компьютеру с помощью одного кабеля USB или по беспроводной связи Bluetooth 5.3. Благодаря компактному размеру его можно разместить под монитором, что удобно в небольших помещениях. Кроме того, саундбар прост в настройке и управлении: многофункциональная ручка удобно расположена на боковой стороне, позволяя легко дотянуться до нее для включения или регулировки громкости. Рассматривайте Creative Stage SE как заслуженный шаг вперед по сравнению со встроенными в компьютер или базовыми стереоколонками!

Отзывы о товаре Саундбар Creative STAGE SE 51MF8410AA000




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Creative
Тип товара
Саундбары
Страна производитель
Китай
Описание
Созданный для развлечений и игр, Creative Stage SE это высокопроизводительный саундбар для компьютера и игровых консолей, расположенный под монитором. Стильный саундбар обеспечивает мощную акустику благодаря нашим специально настроенным динамикам и технологии Sound Blaster, которая дополнительно улучшает качество звука и обеспечивает погружение в игру, дополняя визуальные эффекты. Питание Creative Stage SE осуществляется от адаптера питания, а подключение к компьютеру с помощью одного кабеля USB или по беспроводной связи Bluetooth 5.3. Благодаря компактному размеру его можно разместить под монитором, что удобно в небольших помещениях. Кроме того, саундбар прост в настройке и управлении: многофункциональная ручка удобно расположена на боковой стороне, позволяя легко дотянуться до нее для включения или регулировки громкости. Рассматривайте Creative Stage SE как заслуженный шаг вперед по сравнению со встроенными в компьютер или базовыми стереоколонками!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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