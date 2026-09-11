Саундбар JBL Cinema SB170 черный
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Характеристики
Тип товара
Саундбары
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%20 080 руб. 27 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 586298
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Саундбары
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
90х30х30
Вес, кг.
4.7
Описание товара Саундбар JBL Cinema SB170 черный
Саундбар JBL Cinema SB170 Black — система 2.1. со встроенным Dolby Digital и беспроводным сабвуфером. Суммарная мощность составляет 220 Вт. Отдельностоящий сабвуфер представлен в корпусе из пластика и МДФ — размеры составляют 200х280х320 мм. Для сопряжения со сторонними устройствами-источниками звука используется беспроводная технология Bluetooth. Наличие интерфейса HDMI позволяет подключиться к ТВ или ПК и обеспечить передачу аудиосигнала высокого качества. Саундбар можно повесить на стену.
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Саундбар JBL Cinema SB170 Black — система 2.1. со встроенным Dolby Digital и беспроводным сабвуфером. Суммарная мощность составляет 220 Вт. Отдельностоящий сабвуфер представлен в корпусе из пластика и МДФ — размеры составляют 200х280х320 мм. Для сопряжения со сторонними устройствами-источниками звука используется беспроводная технология Bluetooth. Наличие интерфейса HDMI позволяет подключиться к ТВ или ПК и обеспечить передачу аудиосигнала высокого качества. Саундбар можно повесить на стену.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары
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