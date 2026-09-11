Top.Mail.Ru
Саундбар Ginzzu GM-508 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Саундбар Ginzzu GM-508

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Саундбар Ginzzu GM-508 - фото 1
Саундбар Ginzzu GM-508 - фото 2
Саундбар Ginzzu GM-508 - фото 3
Саундбар Ginzzu GM-508 - фото 4
Саундбар Ginzzu GM-508 - фото 5
Саундбар Ginzzu GM-508 - фото 6
Саундбар Ginzzu GM-508 - фото 7
Саундбар Ginzzu GM-508 - фото 8
Саундбар Ginzzu GM-508 - фото 9
Саундбар Ginzzu GM-508 - фото 10
Саундбар Ginzzu GM-508 - фото 11
Саундбар Ginzzu GM-508 - фото 12
Саундбар Ginzzu GM-508 - фото 13
Саундбар Ginzzu GM-508 - фото 14
Саундбар Ginzzu GM-508 - фото 15
Саундбар Ginzzu GM-508 - фото 16
Саундбар Ginzzu GM-508 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Саундбары
Количество колонок в комплекте
1
Bluetooth
да
  • Саундбар Ginzzu GM-508 - фото 1
  • Саундбар Ginzzu GM-508 - фото 2
  • Саундбар Ginzzu GM-508 - фото 3
  • Саундбар Ginzzu GM-508 - фото 4
  • Саундбар Ginzzu GM-508 - фото 5
  • Саундбар Ginzzu GM-508 - фото 6
  • Саундбар Ginzzu GM-508 - фото 7
  • Саундбар Ginzzu GM-508 - фото 8
  • Саундбар Ginzzu GM-508 - фото 9
  • Саундбар Ginzzu GM-508 - фото 10
  • Саундбар Ginzzu GM-508 - фото 11
  • Саундбар Ginzzu GM-508 - фото 12
  • Саундбар Ginzzu GM-508 - фото 13
  • Саундбар Ginzzu GM-508 - фото 14
  • Саундбар Ginzzu GM-508 - фото 15
  • Саундбар Ginzzu GM-508 - фото 16
  • Саундбар Ginzzu GM-508 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 653525
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ginzzu
Тип товара
Саундбары
Мощность
50+50 Вт
Особенности
цвет - черный
Стандарт
2.2
Суммарная мощность
50
Частотный диапазон
50-15000 Гц
Количество колонок в комплекте
1
Пульт ДУ
есть
Крепления для монтажа
да
Дополнительно
поддержка 3D
Bluetooth
да
Интерфейсы
стерео вход (2RCA), HDMI, Optical, Line in 3,5 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.2х0.2
Вес, кг.
5

Описание товара Саундбар Ginzzu GM-508

Саундбар Ginzzu GM-508 это компактная и элегантная модель, прекрасно дополняющая образ современных тонких экранов. Саундбар прекрасно смотрится как перед телевизором на тумбе, так и прикрепленный к стене под телевизором. Крепление есть в каждом комплекте саундбара.

Отзывы о товаре Саундбар Ginzzu GM-508




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Ginzzu
Тип товара
Саундбары
Мощность
50+50 Вт
Особенности
цвет - черный
Стандарт
2.2
Суммарная мощность
50
Частотный диапазон
50-15000 Гц
Количество колонок в комплекте
1
Пульт ДУ
есть
Крепления для монтажа
да
Дополнительно
поддержка 3D
Bluetooth
да
Развернуть
Интерфейсы
стерео вход (2RCA), HDMI, Optical, Line in 3,5 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Саундбар Ginzzu GM-508 это компактная и элегантная модель, прекрасно дополняющая образ современных тонких экранов. Саундбар прекрасно смотрится как перед телевизором на тумбе, так и прикрепленный к стене под телевизором. Крепление есть в каждом комплекте саундбара.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Саундбар Ginzzu GM-508 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...