Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный
Саундбар Hyundai H-HA650 призван значительно улучшить аудиосопровождение при просмотре фильмов и телепередач на экране телевизора. Модель представлена в формате 2.1 и предусматривает в комплектации звуковую панель и сабвуфер. Суммарная выходная мощность акустики достигает 150 Вт, при этом независимо от выставленного уровня громкости воспроизведение порадует чистотой и кристальной четкостью звука. Саундбар легко справляется с распространением звуков в пределах гостиной, наделяя звучание объемностью, чтобы телезрители могли полностью погрузиться в захватывающий сюжет. Саундбар Hyundai H-HA650 привлекает внимание беспроводным подключением сабвуфера, что позволит забыть о некрасивых проводах в интерьере гостиной. Звук будет передаваться без малейшей задержки за счет передовой технологии Bluetooth. Лаконичный черный цвет акустической системы позволит гармонично вписать ее в любой интерьер, а за счет небольших размеров ее можно будет компактно разместить рядом с телевизором. Для удобства управления в комплект поставки входит пульт ДУ.
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