Top.Mail.Ru
Медиаплеер Iconbit XDS 1000 32Gb купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Медиаплеер Iconbit XDS 1000 32Gb

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Медиаплеер Iconbit XDS 1000 32Gb - фото 1
Медиаплеер Iconbit XDS 1000 32Gb - фото 2
Медиаплеер Iconbit XDS 1000 32Gb - фото 3
Медиаплеер Iconbit XDS 1000 32Gb - фото 4
Медиаплеер Iconbit XDS 1000 32Gb - фото 5
Медиаплеер Iconbit XDS 1000 32Gb - фото 6
Медиаплеер Iconbit XDS 1000 32Gb - фото 7
Медиаплеер Iconbit XDS 1000 32Gb - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Медиаплеер
  • Медиаплеер Iconbit XDS 1000 32Gb - фото 1
  • Медиаплеер Iconbit XDS 1000 32Gb - фото 2
  • Медиаплеер Iconbit XDS 1000 32Gb - фото 3
  • Медиаплеер Iconbit XDS 1000 32Gb - фото 4
  • Медиаплеер Iconbit XDS 1000 32Gb - фото 5
  • Медиаплеер Iconbit XDS 1000 32Gb - фото 6
  • Медиаплеер Iconbit XDS 1000 32Gb - фото 7
  • Медиаплеер Iconbit XDS 1000 32Gb - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 660730
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IconBit
Тип товара
Медиаплеер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х12х4
Вес, г.
400

Описание товара Медиаплеер Iconbit XDS 1000 32Gb

Медиаплеер iconBIT XDS1000 представляет собой универсальное решение для использования как дома, так и в офисе. Данная модель оснащена мощной начинкой, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти и может выводить изображение в разрешении вплоть до 4K. В основе используется ОС Android 10 с множеством различных приложений, предоставляющих доступ к фильмам, музыке, стримам, а также прямым трансляциям спортивных событий. Отличительной особенностью медиаплеера является возможность автовключения, автовоспроизведения, зацикливания и повтора записей. Помимо этого модель обладает простым и удобным интерфейсом, что вкупе с пультом ДУ делает использование особенно простым и удобным. Медиаплеер iconBIT XDS1000 выполнен в прочном и компактном корпусе. Для подключения к экрану может использоваться HDMI-выход, а также композитный выход AV. Также на корпусе есть несколько портов USB для подключения внешних носителей, порт Ethernet и слот для карт памяти. Подключение к сети Интернет также может осуществляться при помощи Wi-Fi. Для питания используется сеть 220 В.

Отзывы о товаре Медиаплеер Iconbit XDS 1000 32Gb




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
IconBit
Тип товара
Медиаплеер
Страна производитель
Китай
Описание
Медиаплеер iconBIT XDS1000 представляет собой универсальное решение для использования как дома, так и в офисе. Данная модель оснащена мощной начинкой, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти и может выводить изображение в разрешении вплоть до 4K. В основе используется ОС Android 10 с множеством различных приложений, предоставляющих доступ к фильмам, музыке, стримам, а также прямым трансляциям спортивных событий. Отличительной особенностью медиаплеера является возможность автовключения, автовоспроизведения, зацикливания и повтора записей. Помимо этого модель обладает простым и удобным интерфейсом, что вкупе с пультом ДУ делает использование особенно простым и удобным. Медиаплеер iconBIT XDS1000 выполнен в прочном и компактном корпусе. Для подключения к экрану может использоваться HDMI-выход, а также композитный выход AV. Также на корпусе есть несколько портов USB для подключения внешних носителей, порт Ethernet и слот для карт памяти. Подключение к сети Интернет также может осуществляться при помощи Wi-Fi. Для питания используется сеть 220 В.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Медиаплеер Iconbit XDS 1000 32Gb - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...