Аккумулятор Ryobi One+ RB18 L40 4.0Ач 5133001907
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
обойма
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
4000
Напряжение, В
18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%7 230 руб. 10 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 659840
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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
обойма
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
4000
Напряжение, В
18
Класс опасности
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х16х9
Вес, г.
793
Описание товара Аккумулятор Ryobi One+ RB18 L40 4.0Ач 5133001907
Аккумулятор Ryobi ONE+ RB18L40 5133001907 совместим со всеми инструментами и зарядными устройствами системы One+. Данная литиево-ионная батарея характеризуется отсутствием эффекта памяти, что позволяет производить ее зарядку при любой степени разрядки. Работает продолжительно без потери мощности.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Ryobi
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
обойма
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
4000
Напряжение, В
18
Класс опасности
9
Страна производитель
Китай
Аккумулятор Ryobi ONE+ RB18L40 5133001907 совместим со всеми инструментами и зарядными устройствами системы One+. Данная литиево-ионная батарея характеризуется отсутствием эффекта памяти, что позволяет производить ее зарядку при любой степени разрядки. Работает продолжительно без потери мощности.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Достоинства:
Комментарий:
брал к гайковерту. поменял все колеса. до этого пробовал с 2.0Ач - не получалось
Достоинства:
Комментарий:
Вполне обычный, оригинальный акб. Работал на нем мало, но все исправно. По ощущениям, садится не быстро
Достоинства:
Комментарий:
Посмотрим на сколько хватит, мой старый оригинальный работает больше 6 лет, аналога не хватило на год
Достоинства:
Комментарий:
брал для пилы, теперь рубанок куплю еще, чтобы аккум не простаивал
Аккумулятор Ryobi One+ RB18 L40 4.0Ач 5133001907 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Аккумулятор Ryobi One+ RB18 L40 4.0Ач 5133001907
Достоинства:
Комментарий:
брал к гайковерту. поменял все колеса. до этого пробовал с 2.0Ач - не получалось
Достоинства:
Комментарий:
Вполне обычный, оригинальный акб. Работал на нем мало, но все исправно. По ощущениям, садится не быстро
Достоинства:
Комментарий:
Посмотрим на сколько хватит, мой старый оригинальный работает больше 6 лет, аналога не хватило на год
Достоинства:
Комментарий:
брал для пилы, теперь рубанок куплю еще, чтобы аккум не простаивал