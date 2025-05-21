Углошлифмашина бесщеточная Ryobi One+ R18AG7-0 (5133002852)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Углошлифмашина бесщеточная Ryobi One+ R18AG7-0 (5133002852)
Углошлифовальная машина Ryobi R18AG7-0 Без ЗУ и АКБ обеспечивает высокую эффективность сухой резки и шлифовки различных материалов, поддерживая работу с отрезными, шлифовальными, полировальными кругами диаметром 125 в качестве оснастки. Насадка любого назначения с посадочным отверстием 22.2 мм крепится на шпинделе этого аккумуляторного инструмента при помощи резьбового соединения M14. Трехпозиционная дополнительная рукоятка обеспечивает уверенное удержание УШМ в процессе выполнения работ. Благодаря фиксации шпинделя замена рабочей насадки в углошлифовальной машине Ryobi R18AG7-0 не требует больших усилий. Питание инструмента реализовано от литий-ионного аккумуляторного блока с уровнем выходного напряжения 18 В.
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Достоинства:
Комментарий:
соответствует описанию. попробовал вхолостую. в работе покажет время.
Достоинства:
Комментарий:
классная штука давно мечтал
Достоинства:
Комментарий:
Пилит. Хороший, рабочий инструмент.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар, как и все этой фирмы
Достоинства:
Комментарий:
с виду все хорошо , пока не проверял , доставка быстрая
Достоинства:
Комментарий:
В заводской упаковке, посмотрим сколько проработает
Достоинства:
Комментарий:
Качество супер, этой фирмой пользуюсь давно и получаю одно удовольствие в работе
Достоинства:
Комментарий:
Болгарка огонь Оригинал, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший бренд, хорошее качество.
Достоинства:
Комментарий:
шикарный инструмент! пришел хорошо упакован
Достоинства:
Комментарий:
Товар оригинальный, пришел на следующий день, все работает. Пилит не хуже сетевой.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный товар! Удобно лежит в руке, скорость работы на высоте! С арматурным прутом справилась на раз два, даже не напрягалась!! Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошая болгарка ,лёгкая удобная,но чавойта последнее время дорогая.
Достоинства:
Комментарий:
отличное качество, очень доволен покупкой
Достоинства:
Комментарий:
покупала мужу в подарок , муж довольный ,ему нравится эта фирма , удобно что аккумулятор подходит на любой инструмент этой фирмы
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично. В руке лежит хорошо, удобно регулировать защиту. очень понравилась система фиксации диска. аккумулятор лучше брать минимум на 5 Ач
Достоинства:
Комментарий:
Посмотри первое впечатление вроде качества хорошего
Достоинства:
Комментарий:
Покупкой супер доволен, машинка огонь, правда выпивает аккумулятор 5Ач за 5 мин работы. Только для кратковременных работ.
Достоинства:
Комментарий:
слабоват по сравнению с аналогичным товаром от де вольт
Достоинства:
Комментарий:
Отличная серия Ryobi как всегда
Достоинства:
Комментарий:
качественная, отличная болгарка
Достоинства:
Комментарий:
Отличный прибор, пришло всё целое. Целостность коробки не была нарушена. Всё работает.
Достоинства:
Комментарий:
взял под свои аккумуляторы. вроде как должен быть безщеточный, но останавливается не моментально
Достоинства:
Комментарий:
оригинальный товар, все понравилось
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая, добротная вещь. Резал шпильки м12 как по маслу. Удобная, не лёгкая, но и не сильно тяжёлая. Бесключевая замена дисков, рукоятка во все положения.
Достоинства:
Комментарий:
плавный разгон ,отсутствует биение , для ответственных работ самое то .
Достоинства:
Комментарий:
Купил и не пожалел, своих денег стоит.
Достоинства:
Комментарий:
в руках сидит очень приятно, сразу ощущается качество и подход к сборке, еще в работе не пробовал но думаю все будет супер
Отзывы о товаре Углошлифмашина бесщеточная Ryobi One+ R18AG7-0 (5133002852)
Достоинства:
Комментарий:
соответствует описанию. попробовал вхолостую. в работе покажет время.
Достоинства:
Комментарий:
классная штука давно мечтал
Достоинства:
Комментарий:
Пилит. Хороший, рабочий инструмент.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар, как и все этой фирмы
Достоинства:
Комментарий:
с виду все хорошо , пока не проверял , доставка быстрая
Достоинства:
Комментарий:
В заводской упаковке, посмотрим сколько проработает
Достоинства:
Комментарий:
Качество супер, этой фирмой пользуюсь давно и получаю одно удовольствие в работе
Достоинства:
Комментарий:
Болгарка огонь Оригинал, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший бренд, хорошее качество.
Достоинства:
Комментарий:
шикарный инструмент! пришел хорошо упакован
Достоинства:
Комментарий:
Товар оригинальный, пришел на следующий день, все работает. Пилит не хуже сетевой.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный товар! Удобно лежит в руке, скорость работы на высоте! С арматурным прутом справилась на раз два, даже не напрягалась!! Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошая болгарка ,лёгкая удобная,но чавойта последнее время дорогая.
Достоинства:
Комментарий:
отличное качество, очень доволен покупкой
Достоинства:
Комментарий:
покупала мужу в подарок , муж довольный ,ему нравится эта фирма , удобно что аккумулятор подходит на любой инструмент этой фирмы
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично. В руке лежит хорошо, удобно регулировать защиту. очень понравилась система фиксации диска. аккумулятор лучше брать минимум на 5 Ач
Достоинства:
Комментарий:
Посмотри первое впечатление вроде качества хорошего
Достоинства:
Комментарий:
Покупкой супер доволен, машинка огонь, правда выпивает аккумулятор 5Ач за 5 мин работы. Только для кратковременных работ.
Достоинства:
Комментарий:
слабоват по сравнению с аналогичным товаром от де вольт
Достоинства:
Комментарий:
Отличная серия Ryobi как всегда
Достоинства:
Комментарий:
качественная, отличная болгарка
Достоинства:
Комментарий:
Отличный прибор, пришло всё целое. Целостность коробки не была нарушена. Всё работает.
Достоинства:
Комментарий:
взял под свои аккумуляторы. вроде как должен быть безщеточный, но останавливается не моментально
Достоинства:
Комментарий:
оригинальный товар, все понравилось
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая, добротная вещь. Резал шпильки м12 как по маслу. Удобная, не лёгкая, но и не сильно тяжёлая. Бесключевая замена дисков, рукоятка во все положения.
Достоинства:
Комментарий:
плавный разгон ,отсутствует биение , для ответственных работ самое то .
Достоинства:
Комментарий:
Купил и не пожалел, своих денег стоит.
Достоинства:
Комментарий:
в руках сидит очень приятно, сразу ощущается качество и подход к сборке, еще в работе не пробовал но думаю все будет супер