Shakira - Mtv Unplugged (0196587964115) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Shakira
Альбом (сингл)
MTV UNPLUGGED
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 659275
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196587964115]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Shakira
Альбом (сингл)
MTV UNPLUGGED
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Octavo D?a, Si Te Vas, D?nde Est?n Los Ladrones, La Casa, Ciega, Sordomuda, Inevitable, Estoy Aqu?, T?, Ti, No Creo, Ojos As?
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x2 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Shakira - Mtv Unplugged (0196587964115) виниловая пластинка
MTV Unplugged - первый концертный альбом колумбийской певицы и автора песен Шакиры, выпущенный 29 февраля 2000 года. Он был записан 12 августа 1999 года во время ее выступления на MTV Unplugged в Grand Ballroom в Нью-Йорке.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196587964115]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Shakira
Альбом (сингл)
MTV UNPLUGGED
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Octavo D?a, Si Te Vas, D?nde Est?n Los Ladrones, La Casa, Ciega, Sordomuda, Inevitable, Estoy Aqu?, T?, Ti, No Creo, Ojos As?
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x2 см
Страна производитель
Китай
MTV Unplugged - первый концертный альбом колумбийской певицы и автора песен Шакиры, выпущенный 29 февраля 2000 года. Он был записан 12 августа 1999 года во время ее выступления на MTV Unplugged в Grand Ballroom в Нью-Йорке.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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