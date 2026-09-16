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Александр Зацепин - Операция "Ы" И Другие Приключения Шурика (Limited, Numbered) (4680068803476) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Александр Зацепин - Операция "Ы" И Другие Приключения Шурика (Limited, Numbered) (4680068803476) виниловая пластинка

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Александр Зацепин - Операция &quot;Ы&quot; И Другие Приключения Шурика (Limited, Numbered) (4680068803476) виниловая пластинка - фото 1
Александр Зацепин - Операция &quot;Ы&quot; И Другие Приключения Шурика (Limited, Numbered) (4680068803476) виниловая пластинка - фото 2
Александр Зацепин - Операция &quot;Ы&quot; И Другие Приключения Шурика (Limited, Numbered) (4680068803476) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Александр Зацепин
Альбом (сингл)
Операция "Ы" И Другие Приключения Шурика
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Александр Зацепин - Операция &quot;Ы&quot; И Другие Приключения Шурика (Limited, Numbered) (4680068803476) виниловая пластинка - фото 1
  • Александр Зацепин - Операция &quot;Ы&quot; И Другие Приключения Шурика (Limited, Numbered) (4680068803476) виниловая пластинка - фото 2
  • Александр Зацепин - Операция &quot;Ы&quot; И Другие Приключения Шурика (Limited, Numbered) (4680068803476) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 450 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718370
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Александр Зацепин - Операция "Ы" И Другие Приключения Шурика (Limited, Numbered) (4680068803476) виниловая пластинка
3 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068803476]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Александр Зацепин
Альбом (сингл)
Операция "Ы" И Другие Приключения Шурика
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Титры, Остановка, Автобус, Драка, Построение, Поиск, Напарники, 0бед И Сон, Муха, На Стройке, Боевые Действия, Самба, Добыча, Новая Встреча, Поиски Конспекта, Подготовка К Экзамену, Экзамен, Перед Экзаменом, ВЗ. Лида, Шурик И Лида, Пёс И Кот, Вб. Любовь, Титры, Рынок, Подготовка, На Помощь, Постой, Паровоз (Н.Ивановский, обработка А.Зацепина), Баю-Баюшки, Ограбление, Поединок, Ранение, Телефон-Автомат, Финал
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Александр Зацепин - Операция "Ы" И Другие Приключения Шурика (Limited, Numbered) (4680068803476) виниловая пластинка

Александр Зацепин — советский и российский композитор, народный артист России (2003) Получил всенародную известность как автор музыки ко многим знаменитым фильмам, в том числе почти ко всем фильмам Леонида Гайдая. Композитор написал более 300 песен и сочинил музыку более чем к 120 фильмам и мультфильмам. Александр Зацепин заслуженный деятель искусств России (1997), член-корреспондент Национальной академии кинематографических искусств и наук (2002), член Союза композиторов СССР (1956) и Союза кинематографистов СССР (1957). Оркестр под управлением Вадима Людвиковского Фонограммы из личного архива Александра Зацепина



Теги товара: Limited Edition, Кинематограф

Отзывы о товаре Александр Зацепин - Операция "Ы" И Другие Приключения Шурика (Limited, Numbered) (4680068803476) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068803476]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Александр Зацепин
Альбом (сингл)
Операция "Ы" И Другие Приключения Шурика
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Титры, Остановка, Автобус, Драка, Построение, Поиск, Напарники, 0бед И Сон, Муха, На Стройке, Боевые Действия, Самба, Добыча, Новая Встреча, Поиски Конспекта, Подготовка К Экзамену, Экзамен, Перед Экзаменом, ВЗ. Лида, Шурик И Лида, Пёс И Кот, Вб. Любовь, Титры, Рынок, Подготовка, На Помощь, Постой, Паровоз (Н.Ивановский, обработка А.Зацепина), Баю-Баюшки, Ограбление, Поединок, Ранение, Телефон-Автомат, Финал
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Александр Зацепин — советский и российский композитор, народный артист России (2003) Получил всенародную известность как автор музыки ко многим знаменитым фильмам, в том числе почти ко всем фильмам Леонида Гайдая. Композитор написал более 300 песен и сочинил музыку более чем к 120 фильмам и мультфильмам. Александр Зацепин заслуженный деятель искусств России (1997), член-корреспондент Национальной академии кинематографических искусств и наук (2002), член Союза композиторов СССР (1956) и Союза кинематографистов СССР (1957). Оркестр под управлением Вадима Людвиковского Фонограммы из личного архива Александра Зацепина


Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Александр Зацепин - Операция "Ы" И Другие Приключения Шурика (Limited, Numbered) (4680068803476) виниловая пластинка - по цене 3450 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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