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Santana - Inner Secrets (coloured) (8719262014220) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Santana - Inner Secrets (coloured) (8719262014220) виниловая пластинка

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Santana - Inner Secrets (coloured) (8719262014220) виниловая пластинка - фото 1
Santana - Inner Secrets (coloured) (8719262014220) виниловая пластинка - фото 2
Santana - Inner Secrets (coloured) (8719262014220) виниловая пластинка - фото 3
Santana - Inner Secrets (coloured) (8719262014220) виниловая пластинка - фото 4
Santana - Inner Secrets (coloured) (8719262014220) виниловая пластинка - фото 5
Santana - Inner Secrets (coloured) (8719262014220) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Santana
Альбом (сингл)
Inner Secrets
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Зарубежный блюз-рок
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Santana - Inner Secrets (coloured) (8719262014220) виниловая пластинка - фото 1
  • Santana - Inner Secrets (coloured) (8719262014220) виниловая пластинка - фото 2
  • Santana - Inner Secrets (coloured) (8719262014220) виниловая пластинка - фото 3
  • Santana - Inner Secrets (coloured) (8719262014220) виниловая пластинка - фото 4
  • Santana - Inner Secrets (coloured) (8719262014220) виниловая пластинка - фото 5
  • Santana - Inner Secrets (coloured) (8719262014220) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659263
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Santana - Inner Secrets (coloured) (8719262014220) виниловая пластинка
4 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262014220]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Santana
Альбом (сингл)
Inner Secrets
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
Dealer / Spanish Rose, Move on, One Chain (Dont Make No Prison), Stormy, Well All Right, Open Invitation, Life is a Lady / Holiday, The Facts of Love, Wham!
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Santana - Inner Secrets (coloured) (8719262014220) виниловая пластинка

После нескольких смен группы Сантана нашел свою новую форму с участниками группы Крисом Солбергом и Крисом Раймом. альбом Inner Secrets оказался одним из самых успешных в карьере Сантаны. В чарты Billboard попали такие песни, как One Chain (Dont Make No Prison), Stormy и кавер-версия песни Бадди Холли Well All Right в версии Blind Faith. Inner Secrets выпущен ограниченным тиражом в 3000 индивидуально пронумерованных копий на полупрозрачном красном виниле и включает в себя вкладыш.

Отзывы о товаре Santana - Inner Secrets (coloured) (8719262014220) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262014220]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Santana
Альбом (сингл)
Inner Secrets
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
Dealer / Spanish Rose, Move on, One Chain (Dont Make No Prison), Stormy, Well All Right, Open Invitation, Life is a Lady / Holiday, The Facts of Love, Wham!
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
После нескольких смен группы Сантана нашел свою новую форму с участниками группы Крисом Солбергом и Крисом Раймом. альбом Inner Secrets оказался одним из самых успешных в карьере Сантаны. В чарты Billboard попали такие песни, как One Chain (Dont Make No Prison), Stormy и кавер-версия песни Бадди Холли Well All Right в версии Blind Faith. Inner Secrets выпущен ограниченным тиражом в 3000 индивидуально пронумерованных копий на полупрозрачном красном виниле и включает в себя вкладыш.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Santana - Inner Secrets (coloured) (8719262014220) виниловая пластинка - по цене 4400 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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