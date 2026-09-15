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River Black - River Black (0822603140811) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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River Black - River Black (0822603140811) виниловая пластинка

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River Black - River Black (0822603140811) виниловая пластинка - фото 1
River Black - River Black (0822603140811) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
River Black
Альбом (сингл)
River Black
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • River Black - River Black (0822603140811) виниловая пластинка - фото 1
  • River Black - River Black (0822603140811) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659249
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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River Black - River Black (0822603140811) виниловая пластинка
3 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SEASON OF MIST
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Season Of Mist
Barcode
[0822603140811]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
River Black
Альбом (сингл)
River Black
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Jaws, Honor, Low, Shipwreck, River Black, South by South, Boat, Move,
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара River Black - River Black (0822603140811) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Jaws, Honor, Low, Shipwreck, River Black, South by South, Boat, Move, #victim, Haunt, Sink, Everywhere

Отзывы о товаре River Black - River Black (0822603140811) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
SEASON OF MIST
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Season Of Mist
Barcode
[0822603140811]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
River Black
Альбом (сингл)
River Black
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Jaws, Honor, Low, Shipwreck, River Black, South by South, Boat, Move,
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Jaws, Honor, Low, Shipwreck, River Black, South by South, Boat, Move, #victim, Haunt, Sink, Everywhere
Самовывоз
Доставка
Отзывы


River Black - River Black (0822603140811) виниловая пластинка - купить по цене 3320 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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