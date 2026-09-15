Top.Mail.Ru
Rise Against - Nowhere Generation II (EP) (0888072446823) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Rise Against - Nowhere Generation II (EP) (0888072446823) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Rise Against - Nowhere Generation II (EP) (0888072446823) виниловая пластинка - фото 1
Rise Against - Nowhere Generation II (EP) (0888072446823) виниловая пластинка - фото 2
Rise Against - Nowhere Generation II (EP) (0888072446823) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Rise Against
Альбом (сингл)
Nowhere Generation II
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rise Against - Nowhere Generation II (EP) (0888072446823) виниловая пластинка - фото 1
  • Rise Against - Nowhere Generation II (EP) (0888072446823) виниловая пластинка - фото 2
  • Rise Against - Nowhere Generation II (EP) (0888072446823) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659247
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Rise Against - Nowhere Generation II (EP) (0888072446823) виниловая пластинка
3 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
EP
Лэйбл
Virgin
Barcode
[0888072446823]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Rise Against
Альбом (сингл)
Nowhere Generation II
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
The Answer, Last Man Standing, This Time It’s Personal, Pain Mgmt, Holding Patterns
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rise Against - Nowhere Generation II (EP) (0888072446823) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: The Answer, Last Man Standing, This Time It’s Personal, Pain Mgmt, Holding Patterns

Отзывы о товаре Rise Against - Nowhere Generation II (EP) (0888072446823) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
EP
Лэйбл
Virgin
Barcode
[0888072446823]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Rise Against
Альбом (сингл)
Nowhere Generation II
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
The Answer, Last Man Standing, This Time It’s Personal, Pain Mgmt, Holding Patterns
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: The Answer, Last Man Standing, This Time It’s Personal, Pain Mgmt, Holding Patterns
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rise Against - Nowhere Generation II (EP) (0888072446823) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3320 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...