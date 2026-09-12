Скриптонит - Дом с нормальными явлениями (4601620999826) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Скриптонит
Альбом (сингл)
Дом с нормальными явлениями
Жанр
Русский рэп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 659242
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Характеристики
Бренд
SPD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
SPD
Barcode
[4601620999826]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Скриптонит
Альбом (сингл)
Дом с нормальными явлениями
Жанр
Русский рэп
Трек-лист
Интро, Дома, Оставь Это Нам, Вниз, Коньяк, Океан, Притон, Танцуй Сама, На Должном, Сука Тащит Нас На Дно, Сны, 100 Поцелуев, Бумажки, Лям, Стиль (Другая Версия), Я Не Улыбаюсь, Вечеринка, Это Любовь
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Скриптонит - Дом с нормальными явлениями (4601620999826) виниловая пластинка
«Дом с нормальными явлениями» — дебютный студийный альбом рэпера Скриптонита, выпущенный 24 ноября 2015 года. 180-граммовый черный винил в гейтфолде.. После выхода «Дом…» занял вторую строчку в альбомном чарте iTunes, уступив новому альбому британской певицы Адель. В альбоме чувствуется влияние Top Dawg Entertainment из Калифорнии и американского рэпера Трэвиса Скотта
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Rap, Скриптонит
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
SPD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
SPD
Barcode
[4601620999826]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Скриптонит
Альбом (сингл)
Дом с нормальными явлениями
Жанр
Русский рэп
Трек-лист
Интро, Дома, Оставь Это Нам, Вниз, Коньяк, Океан, Притон, Танцуй Сама, На Должном, Сука Тащит Нас На Дно, Сны, 100 Поцелуев, Бумажки, Лям, Стиль (Другая Версия), Я Не Улыбаюсь, Вечеринка, Это Любовь
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
«Дом с нормальными явлениями» — дебютный студийный альбом рэпера Скриптонита, выпущенный 24 ноября 2015 года. 180-граммовый черный винил в гейтфолде.. После выхода «Дом…» занял вторую строчку в альбомном чарте iTunes, уступив новому альбому британской певицы Адель. В альбоме чувствуется влияние Top Dawg Entertainment из Калифорнии и американского рэпера Трэвиса Скотта
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Rap, Скриптонит
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Rap, Скриптонит
Скриптонит - Дом с нормальными явлениями (4601620999826) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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