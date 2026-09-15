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Within Temptation, Silent Force (8719262033504) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Within Temptation, Silent Force (8719262033504) виниловая пластинка

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Within Temptation, Silent Force (8719262033504) виниловая пластинка - фото 1
Within Temptation, Silent Force (8719262033504) виниловая пластинка - фото 2
Within Temptation, Silent Force (8719262033504) виниловая пластинка - фото 3
Within Temptation, Silent Force (8719262033504) виниловая пластинка - фото 4
Within Temptation, Silent Force (8719262033504) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Within Temptation
Альбом (сингл)
The Silent Force
Жанр
Зарубежный Sympho Black Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Within Temptation, Silent Force (8719262033504) виниловая пластинка - фото 1
  • Within Temptation, Silent Force (8719262033504) виниловая пластинка - фото 2
  • Within Temptation, Silent Force (8719262033504) виниловая пластинка - фото 3
  • Within Temptation, Silent Force (8719262033504) виниловая пластинка - фото 4
  • Within Temptation, Silent Force (8719262033504) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659231
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Within Temptation, Silent Force (8719262033504) виниловая пластинка
4 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262033504]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Within Temptation
Альбом (сингл)
The Silent Force
Жанр
Зарубежный Sympho Black Metal
Трек-лист
Intro, See Who I Am, Jillian (Id Give My Heart), Stand My Ground, Pale, Forsaken, Angels, Memories, Aquarius, Its The Fear, Somewhere
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Within Temptation, Silent Force (8719262033504) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Intro, See Who I Am, Jillian (Id Give My Heart), Stand My Ground, Pale, Forsaken, Angels, Memories, Aquarius, Its The Fear, Somewhere

Отзывы о товаре Within Temptation, Silent Force (8719262033504) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262033504]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Within Temptation
Альбом (сингл)
The Silent Force
Жанр
Зарубежный Sympho Black Metal
Трек-лист
Intro, See Who I Am, Jillian (Id Give My Heart), Stand My Ground, Pale, Forsaken, Angels, Memories, Aquarius, Its The Fear, Somewhere
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Intro, See Who I Am, Jillian (Id Give My Heart), Stand My Ground, Pale, Forsaken, Angels, Memories, Aquarius, Its The Fear, Somewhere
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Within Temptation, Silent Force (8719262033504) виниловая пластинка - по цене 4400 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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