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Ten Years After - Stonedhenge (0805520240413) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ten Years After - Stonedhenge (0805520240413) виниловая пластинка

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Ten Years After - Stonedhenge (0805520240413) виниловая пластинка - фото 1
Ten Years After - Stonedhenge (0805520240413) виниловая пластинка - фото 2
Ten Years After - Stonedhenge (0805520240413) виниловая пластинка - фото 3
Ten Years After - Stonedhenge (0805520240413) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ten Years After
Альбом (сингл)
Stonedhenge
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ten Years After - Stonedhenge (0805520240413) виниловая пластинка - фото 1
  • Ten Years After - Stonedhenge (0805520240413) виниловая пластинка - фото 2
  • Ten Years After - Stonedhenge (0805520240413) виниловая пластинка - фото 3
  • Ten Years After - Stonedhenge (0805520240413) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659152
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ten Years After - Stonedhenge (0805520240413) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Deram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Deram
Barcode
[0805520240413]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ten Years After
Альбом (сингл)
Stonedhenge
Жанр
Jazz
Трек-лист
Going To Try, I Can't Live Without Lydia, Woman Trouble, Skooby-Oobly-Doobob, Hear Me Calling, A Sad Song, Three Blind Mice, No Title, Faro, Speed Kills
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ten Years After - Stonedhenge (0805520240413) виниловая пластинка

"Stonedhenge" — второй студийный альбом британской блюз-роковой группы Ten Years After, выпущенный в 1969 году на лейбле Deram Records. В том же году пластинка смогла достичь 61 места в американском чарте The Billboard 200 и 6 места в чартах Великобритании. Ten Years After — британская блюз-рок-группа, наиболее популярная в конце 1960-х — начале 1970-х годов. Между 1968 и 1973 годами 8 студийных альбомов Ten Years After попадали в британские чарты альбомов. Кроме того, у них было двенадцать альбомов, попавших в американский Billboard 200. Ten Years After была основана в 1967 году и, с несколькими перерывами, существует до сих пор. Коллектив обязан своему успеху гитаристу Элвину Ли, который считался одним из лучших инструменталистов в своём жанре. Группа отметилась большим количеством концертов, за период 1968-1975 годов она каждую неделю выступала перед 75 000 зрителей.

Отзывы о товаре Ten Years After - Stonedhenge (0805520240413) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Deram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Deram
Barcode
[0805520240413]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ten Years After
Альбом (сингл)
Stonedhenge
Жанр
Jazz
Трек-лист
Going To Try, I Can't Live Without Lydia, Woman Trouble, Skooby-Oobly-Doobob, Hear Me Calling, A Sad Song, Three Blind Mice, No Title, Faro, Speed Kills
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
"Stonedhenge" — второй студийный альбом британской блюз-роковой группы Ten Years After, выпущенный в 1969 году на лейбле Deram Records. В том же году пластинка смогла достичь 61 места в американском чарте The Billboard 200 и 6 места в чартах Великобритании. Ten Years After — британская блюз-рок-группа, наиболее популярная в конце 1960-х — начале 1970-х годов. Между 1968 и 1973 годами 8 студийных альбомов Ten Years After попадали в британские чарты альбомов. Кроме того, у них было двенадцать альбомов, попавших в американский Billboard 200. Ten Years After была основана в 1967 году и, с несколькими перерывами, существует до сих пор. Коллектив обязан своему успеху гитаристу Элвину Ли, который считался одним из лучших инструменталистов в своём жанре. Группа отметилась большим количеством концертов, за период 1968-1975 годов она каждую неделю выступала перед 75 000 зрителей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ten Years After - Stonedhenge (0805520240413) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4390 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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