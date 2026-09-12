Top.Mail.Ru
Eros Ramazzotti - Stilelibero (coloured) (0194399053218) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Eros Ramazzotti - Stilelibero (coloured) (0194399053218) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Eros Ramazzotti - Stilelibero (coloured) (0194399053218) виниловая пластинка - фото 1
Eros Ramazzotti - Stilelibero (coloured) (0194399053218) виниловая пластинка - фото 2
Eros Ramazzotti - Stilelibero (coloured) (0194399053218) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Eros Ramazzotti - Stilelibero (coloured) (0194399053218) виниловая пластинка - фото 1
  • Eros Ramazzotti - Stilelibero (coloured) (0194399053218) виниловая пластинка - фото 2
  • Eros Ramazzotti - Stilelibero (coloured) (0194399053218) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 659128
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eros Ramazzotti - Stilelibero (coloured) (0194399053218) виниловая пластинка

Итальянская версия альбома Stilelibero на синем виниле.. Кампания EROS21 продолжится 29 октября выпуском альбомов 9, Stilelibero и Tutte storie на 180-граммовом цветном виниле. Во многих отношениях это трио релизов, вероятно, является самым важным на данный момент, будучи одними из самых успешных релизов невероятной карьеры Эроса Рамазотти. Stilelibero / Estilolibre - его самый продаваемый альбом во всем мире, а 9 и Tutte Storie / Todo Historias содержат некоторые из его самых популярных треков. Stilelibero - восьмой альбом Рамазотти. Первоначально он был выпущен 27 октября 2000 года. Альбом содержит множество хитов и фаворитов поклонников, от Fuoco nel fuoco до Pi? che puoi. Stilelibero был недавно отремастирован и будет доступен на двойном виниле синего цвета.

Отзывы о товаре Eros Ramazzotti - Stilelibero (coloured) (0194399053218) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Итальянская версия альбома Stilelibero на синем виниле.. Кампания EROS21 продолжится 29 октября выпуском альбомов 9, Stilelibero и Tutte storie на 180-граммовом цветном виниле. Во многих отношениях это трио релизов, вероятно, является самым важным на данный момент, будучи одними из самых успешных релизов невероятной карьеры Эроса Рамазотти. Stilelibero / Estilolibre - его самый продаваемый альбом во всем мире, а 9 и Tutte Storie / Todo Historias содержат некоторые из его самых популярных треков. Stilelibero - восьмой альбом Рамазотти. Первоначально он был выпущен 27 октября 2000 года. Альбом содержит множество хитов и фаворитов поклонников, от Fuoco nel fuoco до Pi? che puoi. Stilelibero был недавно отремастирован и будет доступен на двойном виниле синего цвета.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Eros Ramazzotti - Stilelibero (coloured) (0194399053218) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...