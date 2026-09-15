Ohio Players - Observations In Time (coloured) (5060767443804) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ohio Players
Альбом (сингл)
Observations In Time
Жанр
Funk
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб.
В наличии
Код товара: 658995
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6 040 руб.
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Характеристики
Бренд
Charly
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Charly Records
Barcode
[5060767443804]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ohio Players
Альбом (сингл)
Observations In Time
Жанр
Funk
Трек-лист
Here Today, Gone Tomorrow, Mother-In-Law, Stop Lying To Yourself, Over The Rainbow, Find Someone To Love, Cold, Cold World, Summertime, Bad Bargain, The Man That I Am, Lonely Street, Street Party, A Little Soul Party, A Thing Called Love, Neighbors, Tell Me Why, You Dont Mean It, Trespassin, Ive Got To Hold On, Its A Cryin Shame, Alabama Soupbone, I Gotta Get Away, Love Slipped Through My Fingers, Midnight
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ohio Players - Observations In Time (coloured) (5060767443804) виниловая пластинка
Откройте для себя музыкальное наследие группы Ohio Players с альбомом Observations In Time в необычном издании на прозрачном зеленом виниле. Этот двойной LP подарит вам уникальную возможность окунуться в звуки и атмосферу, созданные одним из величайших фанк-коллективов всех времен. Если вы ценитель качественной музыки и желаете обогатить свою коллекцию, не упустите возможность купить эту восхитительную виниловую пластинку и насладиться великолепием творчества Ohio Players.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Charly
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Charly Records
Barcode
[5060767443804]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ohio Players
Альбом (сингл)
Observations In Time
Жанр
Funk
Трек-лист
Here Today, Gone Tomorrow, Mother-In-Law, Stop Lying To Yourself, Over The Rainbow, Find Someone To Love, Cold, Cold World, Summertime, Bad Bargain, The Man That I Am, Lonely Street, Street Party, A Little Soul Party, A Thing Called Love, Neighbors, Tell Me Why, You Dont Mean It, Trespassin, Ive Got To Hold On, Its A Cryin Shame, Alabama Soupbone, I Gotta Get Away, Love Slipped Through My Fingers, Midnight
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Откройте для себя музыкальное наследие группы Ohio Players с альбомом Observations In Time в необычном издании на прозрачном зеленом виниле. Этот двойной LP подарит вам уникальную возможность окунуться в звуки и атмосферу, созданные одним из величайших фанк-коллективов всех времен. Если вы ценитель качественной музыки и желаете обогатить свою коллекцию, не упустите возможность купить эту восхитительную виниловую пластинку и насладиться великолепием творчества Ohio Players.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Ohio Players - Observations In Time (coloured) (5060767443804) виниловая пластинка - по цене 6040 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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