Odesza - Last Goodbye (coloured) (5054429156683) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Odesza
Альбом (сингл)
Last Goodbye
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 658994
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Характеристики
Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
NINJA TUNE
Barcode
[5054429156683]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Odesza
Альбом (сингл)
Last Goodbye
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
This Version Of You, Wide Awake, Love Letter, Behind The Sun, Forgive Me, North Garden, Better Now, The Last Goodbye, All My Life, Equal, Healing Grid, I Can't Sleep, Light Of Day
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Odesza - Last Goodbye (coloured) (5054429156683) виниловая пластинка
"The Last Goodbye" - пятый студийный альбом американского электронного танцевального дуэта Odesza.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
NINJA TUNE
Barcode
[5054429156683]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Odesza
Альбом (сингл)
Last Goodbye
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
This Version Of You, Wide Awake, Love Letter, Behind The Sun, Forgive Me, North Garden, Better Now, The Last Goodbye, All My Life, Equal, Healing Grid, I Can't Sleep, Light Of Day
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
"The Last Goodbye" - пятый студийный альбом американского электронного танцевального дуэта Odesza.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Odesza - Last Goodbye (coloured) (5054429156683) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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