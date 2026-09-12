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Odesza - Last Goodbye (coloured) (5054429156683) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Odesza - Last Goodbye (coloured) (5054429156683) виниловая пластинка

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Odesza - Last Goodbye (coloured) (5054429156683) виниловая пластинка - фото 1
Odesza - Last Goodbye (coloured) (5054429156683) виниловая пластинка - фото 2
Odesza - Last Goodbye (coloured) (5054429156683) виниловая пластинка - фото 3
Odesza - Last Goodbye (coloured) (5054429156683) виниловая пластинка - фото 4
Odesza - Last Goodbye (coloured) (5054429156683) виниловая пластинка - фото 5
Odesza - Last Goodbye (coloured) (5054429156683) виниловая пластинка - фото 6
Odesza - Last Goodbye (coloured) (5054429156683) виниловая пластинка - фото 7
Odesza - Last Goodbye (coloured) (5054429156683) виниловая пластинка - фото 8
Odesza - Last Goodbye (coloured) (5054429156683) виниловая пластинка - фото 9
Odesza - Last Goodbye (coloured) (5054429156683) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Odesza
Альбом (сингл)
Last Goodbye
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Odesza - Last Goodbye (coloured) (5054429156683) виниловая пластинка - фото 1
  • Odesza - Last Goodbye (coloured) (5054429156683) виниловая пластинка - фото 2
  • Odesza - Last Goodbye (coloured) (5054429156683) виниловая пластинка - фото 3
  • Odesza - Last Goodbye (coloured) (5054429156683) виниловая пластинка - фото 4
  • Odesza - Last Goodbye (coloured) (5054429156683) виниловая пластинка - фото 5
  • Odesza - Last Goodbye (coloured) (5054429156683) виниловая пластинка - фото 6
  • Odesza - Last Goodbye (coloured) (5054429156683) виниловая пластинка - фото 7
  • Odesza - Last Goodbye (coloured) (5054429156683) виниловая пластинка - фото 8
  • Odesza - Last Goodbye (coloured) (5054429156683) виниловая пластинка - фото 9
  • Odesza - Last Goodbye (coloured) (5054429156683) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 658994
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Характеристики

Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
NINJA TUNE
Barcode
[5054429156683]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Odesza
Альбом (сингл)
Last Goodbye
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
This Version Of You, Wide Awake, Love Letter, Behind The Sun, Forgive Me, North Garden, Better Now, The Last Goodbye, All My Life, Equal, Healing Grid, I Can't Sleep, Light Of Day
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Odesza - Last Goodbye (coloured) (5054429156683) виниловая пластинка

"The Last Goodbye" - пятый студийный альбом американского электронного танцевального дуэта Odesza.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Odesza - Last Goodbye (coloured) (5054429156683) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
NINJA TUNE
Barcode
[5054429156683]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Odesza
Альбом (сингл)
Last Goodbye
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
This Version Of You, Wide Awake, Love Letter, Behind The Sun, Forgive Me, North Garden, Better Now, The Last Goodbye, All My Life, Equal, Healing Grid, I Can't Sleep, Light Of Day
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
"The Last Goodbye" - пятый студийный альбом американского электронного танцевального дуэта Odesza.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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