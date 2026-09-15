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Michael Kiwanuka - Home Again (coloured) (0602455490469) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Michael Kiwanuka - Home Again (coloured) (0602455490469) виниловая пластинка

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Michael Kiwanuka - Home Again (coloured) (0602455490469) виниловая пластинка - фото 1
Michael Kiwanuka - Home Again (coloured) (0602455490469) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Michael Kiwanuka
Альбом (сингл)
Home Again
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Michael Kiwanuka - Home Again (coloured) (0602455490469) виниловая пластинка - фото 1
  • Michael Kiwanuka - Home Again (coloured) (0602455490469) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658959
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Michael Kiwanuka - Home Again (coloured) (0602455490469) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602455490469]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Michael Kiwanuka
Альбом (сингл)
Home Again
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Tell Me a Tale, I'm Getting Ready, I'll Get Along, Rest, Home Again, Bones, Always Waiting, I Won't Lie, Any Day Will Do Fine, Worry Walks BeMe
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Michael Kiwanuka - Home Again (coloured) (0602455490469) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Tell Me a Tale, I'm Getting Ready, I'll Get Along, Rest, Home Again, Bones, Always Waiting, I Won't Lie, Any Day Will Do Fine, Worry Walks BeMe

Отзывы о товаре Michael Kiwanuka - Home Again (coloured) (0602455490469) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602455490469]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Michael Kiwanuka
Альбом (сингл)
Home Again
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Tell Me a Tale, I'm Getting Ready, I'll Get Along, Rest, Home Again, Bones, Always Waiting, I Won't Lie, Any Day Will Do Fine, Worry Walks BeMe
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Tell Me a Tale, I'm Getting Ready, I'll Get Along, Rest, Home Again, Bones, Always Waiting, I Won't Lie, Any Day Will Do Fine, Worry Walks BeMe
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Michael Kiwanuka - Home Again (coloured) (0602455490469) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4860 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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