Top.Mail.Ru
0194399271414, Jethro Tull, The Zealot Gene виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

0194399271414, Jethro Tull, The Zealot Gene виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
0194399271414, Jethro Tull, The Zealot Gene виниловая пластинка - фото 1
0194399271414, Jethro Tull, The Zealot Gene виниловая пластинка - фото 2
0194399271414, Jethro Tull, The Zealot Gene виниловая пластинка - фото 3
0194399271414, Jethro Tull, The Zealot Gene виниловая пластинка - фото 4
0194399271414, Jethro Tull, The Zealot Gene виниловая пластинка - фото 5
0194399271414, Jethro Tull, The Zealot Gene виниловая пластинка - фото 6
0194399271414, Jethro Tull, The Zealot Gene виниловая пластинка - фото 7
0194399271414, Jethro Tull, The Zealot Gene виниловая пластинка - фото 8
0194399271414, Jethro Tull, The Zealot Gene виниловая пластинка - фото 9
0194399271414, Jethro Tull, The Zealot Gene виниловая пластинка - фото 10
0194399271414, Jethro Tull, The Zealot Gene виниловая пластинка - фото 11
0194399271414, Jethro Tull, The Zealot Gene виниловая пластинка - фото 12
0194399271414, Jethro Tull, The Zealot Gene виниловая пластинка - фото 13
0194399271414, Jethro Tull, The Zealot Gene виниловая пластинка - фото 14
0194399271414, Jethro Tull, The Zealot Gene виниловая пластинка - фото 15
0194399271414, Jethro Tull, The Zealot Gene виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
The Zealot Gene
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 0194399271414, Jethro Tull, The Zealot Gene виниловая пластинка - фото 1
  • 0194399271414, Jethro Tull, The Zealot Gene виниловая пластинка - фото 2
  • 0194399271414, Jethro Tull, The Zealot Gene виниловая пластинка - фото 3
  • 0194399271414, Jethro Tull, The Zealot Gene виниловая пластинка - фото 4
  • 0194399271414, Jethro Tull, The Zealot Gene виниловая пластинка - фото 5
  • 0194399271414, Jethro Tull, The Zealot Gene виниловая пластинка - фото 6
  • 0194399271414, Jethro Tull, The Zealot Gene виниловая пластинка - фото 7
  • 0194399271414, Jethro Tull, The Zealot Gene виниловая пластинка - фото 8
  • 0194399271414, Jethro Tull, The Zealot Gene виниловая пластинка - фото 9
  • 0194399271414, Jethro Tull, The Zealot Gene виниловая пластинка - фото 10
  • 0194399271414, Jethro Tull, The Zealot Gene виниловая пластинка - фото 11
  • 0194399271414, Jethro Tull, The Zealot Gene виниловая пластинка - фото 12
  • 0194399271414, Jethro Tull, The Zealot Gene виниловая пластинка - фото 13
  • 0194399271414, Jethro Tull, The Zealot Gene виниловая пластинка - фото 14
  • 0194399271414, Jethro Tull, The Zealot Gene виниловая пластинка - фото 15
  • 0194399271414, Jethro Tull, The Zealot Gene виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 250 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658942
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
0194399271414, Jethro Tull, The Zealot Gene виниловая пластинка
5 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0194399271414]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
The Zealot Gene
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Mrs Tibbets, Jacobs Tales, Mine Is The Mountain, The Zealot Gene, Shoshana Sleeping, Sad City Sisters, Barren Beth, Wild Desert John, The Betrayal Of Joshua Kynde, Where Did Saturday Gox, Three Loves, Three, In Brief Visitation, The Fisherman Of Ephesus
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x2 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0194399271414, Jethro Tull, The Zealot Gene виниловая пластинка

The Zealot Gene, первая работа группы за 20 лет, выйдет 28 января на СD, 2LP+CD, лимитированном издании 2СD+Blu-Ray и в эксклюзивном deluxe-издании на 3LP+2CD+Blu-Ray с дополнительными материалами.. 28 января увидит свет альбом The Zealot Gene — новая работа легендарной прог-рок-группы Jethro Tull. Альбом, который станет первой пластинкой группы за 20 лет, поступит в продажу 28 января в нескольких конфигурациях:. — Специальное CD-издание в конверте Digipack. — Расширенное лимитированное CD-издание на двух дисках, в которое войдут rough- и initial-демо-версии треков c альбома, с Blu-Ray с композициями в формате 5.1 и артбуком. — Виниловое издание на 2 пластинках с дополнительным CD и буклетом. — А также в формате лимитированного deluxe-издания (3LP + 2CD + Blu-ray c артбуком), которое включит в себя уникальную пластинку с бонусным демо-материалом, Blu-Ray со звуком в формате 5.1, обширный сопроводительный текст, слипмат для винилового проигрывали и лимитированный принт. Новый альбом станет первым релизом легенд прог-рока в рамках новой сделки Jethro Tull с импринтом InsideOutMusic (подразделение Sony Music).



Теги товара: Fusion, Limited Edition, Progressive Rock

Отзывы о товаре 0194399271414, Jethro Tull, The Zealot Gene виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0194399271414]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
The Zealot Gene
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Mrs Tibbets, Jacobs Tales, Mine Is The Mountain, The Zealot Gene, Shoshana Sleeping, Sad City Sisters, Barren Beth, Wild Desert John, The Betrayal Of Joshua Kynde, Where Did Saturday Gox, Three Loves, Three, In Brief Visitation, The Fisherman Of Ephesus
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x2 см
Страна производитель
Китай
Описание
The Zealot Gene, первая работа группы за 20 лет, выйдет 28 января на СD, 2LP+CD, лимитированном издании 2СD+Blu-Ray и в эксклюзивном deluxe-издании на 3LP+2CD+Blu-Ray с дополнительными материалами.. 28 января увидит свет альбом The Zealot Gene — новая работа легендарной прог-рок-группы Jethro Tull. Альбом, который станет первой пластинкой группы за 20 лет, поступит в продажу 28 января в нескольких конфигурациях:. — Специальное CD-издание в конверте Digipack. — Расширенное лимитированное CD-издание на двух дисках, в которое войдут rough- и initial-демо-версии треков c альбома, с Blu-Ray с композициями в формате 5.1 и артбуком. — Виниловое издание на 2 пластинках с дополнительным CD и буклетом. — А также в формате лимитированного deluxe-издания (3LP + 2CD + Blu-ray c артбуком), которое включит в себя уникальную пластинку с бонусным демо-материалом, Blu-Ray со звуком в формате 5.1, обширный сопроводительный текст, слипмат для винилового проигрывали и лимитированный принт. Новый альбом станет первым релизом легенд прог-рока в рамках новой сделки Jethro Tull с импринтом InsideOutMusic (подразделение Sony Music).


Теги товара: Fusion, Limited Edition, Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


0194399271414, Jethro Tull, The Zealot Gene виниловая пластинка – стоимость товара 5250 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...