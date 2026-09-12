HIM - Razorblade Romance (0196588601019) виниловая пластинка
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Описание товара HIM - Razorblade Romance (0196588601019) виниловая пластинка
Razorblade Romance - переиздание второго студийного альбома группы HIM, выпущенного в 2000 года. Первоначально за его продюсирование отвечал Хийли Хийлесмаа, который работал над их первым релизом, но из-за неудач HIM пригласили вместо него Джона Фрайера. Песня с альбома Join Me in Death покорила вершины чартов Финляндии и Германии, став главным хитом. А также прозвучала в саундтреке фантастического фильма 1999 года Тринадцатый этаж. После выхода Razorblade Romance попал в чарты шести стран, достигнув первого места в Финляндии, Германии и Австрии, позже став дважды платиновым. А в 2004 году попал в чарты США, став первым альбомом группы, который смог этого достичь. Издание представлено на черном виниле. Финская группа HIM была основана в 1991 году, в Финляндии. Музыканты играют в таких стилях, как рок, хард-рок, готика и пр. Группа является первым финским представителем, чей альбом получил американский статус золотого. Датируя 2013 годом на счету группы 8 студийных альбомов. Большинство из них достигли статуса платиновых, альбом Razorblade Romance - дважды.
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