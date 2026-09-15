Marvin Gaye - Collected (0600753502525) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб.
В наличии
Код товара: 658867
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 390 руб.
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Marvin Gaye - Collected (0600753502525) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: (Im Afraid) The Masquerade Is Over, Let Your Conscience Be Your Guide, Hitch Hike, Pride And Joy, Can I Get A Witness, Once Upon A Time, Stubborn Kind Of Fellow, How Sweet It Is (To Be Loved By You), It Takes Two, Ill Be Doggone, Aint That Peculiar, Aint No Mountain High Enough, I Heard It Through The Grapevine, Aint Nothing Like The Real Thing, Youre All I Need To Get By, Too Busy Thinking About My Baby, Whats Going On, Mercy Mercy Me (The Ecology), Inner City Blues (Make Me Wanna Holler), Trouble Man, Lets Get It On, You Are Everything, Distant Lover, I Want You, Got To Give Up, Heavy Love Affair, Sexual Healing, Sanctified Lady
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: (Im Afraid) The Masquerade Is Over, Let Your Conscience Be Your Guide, Hitch Hike, Pride And Joy, Can I Get A Witness, Once Upon A Time, Stubborn Kind Of Fellow, How Sweet It Is (To Be Loved By You), It Takes Two, Ill Be Doggone, Aint That Peculiar, Aint No Mountain High Enough, I Heard It Through The Grapevine, Aint Nothing Like The Real Thing, Youre All I Need To Get By, Too Busy Thinking About My Baby, Whats Going On, Mercy Mercy Me (The Ecology), Inner City Blues (Make Me Wanna Holler), Trouble Man, Lets Get It On, You Are Everything, Distant Lover, I Want You, Got To Give Up, Heavy Love Affair, Sexual Healing, Sanctified Lady
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Marvin Gaye - Collected (0600753502525) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4390 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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