The Divine Comedy - Casanova (5024545890518) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб.
В наличии
Код товара: 658799
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 320 руб.
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Характеристики
Бренд
Divine Comedy
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Divine Comedy - Casanova (5024545890518) виниловая пластинка
Погрузитесь в мир искусства и музыкального гения с альбомом Casanova от The Divine Comedy, представленным на виниловой пластинке. Этот удивительный альбом наполнен звуками, которые затрагивают самые глубокие струны вашей души. Погрузившись в музыку The Divine Comedy, вы перенесетесь в сказочный мир мелодий и эмоций.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Divine Comedy
Тип товара
Виниловая пластинка
Погрузитесь в мир искусства и музыкального гения с альбомом Casanova от The Divine Comedy, представленным на виниловой пластинке. Этот удивительный альбом наполнен звуками, которые затрагивают самые глубокие струны вашей души. Погрузившись в музыку The Divine Comedy, вы перенесетесь в сказочный мир мелодий и эмоций.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
The Divine Comedy - Casanova (5024545890518) виниловая пластинка - по цене 3320 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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