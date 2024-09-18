Bruce Dickinson - The Mandrake Project (4050538951332) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bruce Dickinson
Альбом (сингл)
The Mandrake Project
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб.
В наличии
Код товара: 658794
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4 390 руб.
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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538951332]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bruce Dickinson
Альбом (сингл)
The Mandrake Project
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Afterglow of Ragnarok, Many Doors to Hell, Rain On the Graves, Resurrection Men, Fingers in the Wounds, Eternity Has Failed, Mistress of Mercy, Face in the Mirror, Shadow of the Gods, Sonata (Immortal Beloved)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bruce Dickinson - The Mandrake Project (4050538951332) виниловая пластинка
Брюс Дикинсон, легендарный вокалист Iron Maiden и один из самых выдающихся вокалистов хэви-метала всех времен, выпускает новый сольный альбом "The Mandrake Project". Издание на виниле 180 г. Под названием The Mandrake Project Брюс Дикинсон снова будет работать со своим давним музыкальным соавтором и продюсером Roy Z. The Mandrake Project — седьмой сольный альбом Дикинсона и его первый со времен Tyranny Of Souls в 2005 году. The Mandrake Project — мрачная взрослая сказка о власти, насилии, жестокости и борьбе за идентичность, разворачивающаяся на фоне научного и оккультного гения.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538951332]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bruce Dickinson
Альбом (сингл)
The Mandrake Project
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Afterglow of Ragnarok, Many Doors to Hell, Rain On the Graves, Resurrection Men, Fingers in the Wounds, Eternity Has Failed, Mistress of Mercy, Face in the Mirror, Shadow of the Gods, Sonata (Immortal Beloved)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Брюс Дикинсон, легендарный вокалист Iron Maiden и один из самых выдающихся вокалистов хэви-метала всех времен, выпускает новый сольный альбом "The Mandrake Project". Издание на виниле 180 г. Под названием The Mandrake Project Брюс Дикинсон снова будет работать со своим давним музыкальным соавтором и продюсером Roy Z. The Mandrake Project — седьмой сольный альбом Дикинсона и его первый со времен Tyranny Of Souls в 2005 году. The Mandrake Project — мрачная взрослая сказка о власти, насилии, жестокости и борьбе за идентичность, разворачивающаяся на фоне научного и оккультного гения.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Новый альбом на виниле.
Недостатки:
НЕТ
Комментарий:
Новый , очень брутальный альбом на виниле. Музыка в лучших традициях Дикинсона , есть и медленные , есть и напористые музыкальные постановки . Качество записи очень достойное. Полиграфия прекрасная ,цена хоть и не бросовая, но стоит того. Рекомендую.
Bruce Dickinson - The Mandrake Project (4050538951332) виниловая пластинка - стоимость товара 4390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Bruce Dickinson - The Mandrake Project (4050538951332) виниловая пластинка
Достоинства:
Новый альбом на виниле.
Недостатки:
НЕТ
Комментарий:
Новый , очень брутальный альбом на виниле. Музыка в лучших традициях Дикинсона , есть и медленные , есть и напористые музыкальные постановки . Качество записи очень достойное. Полиграфия прекрасная ,цена хоть и не бросовая, но стоит того. Рекомендую.