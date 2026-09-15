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Miles Davis - E.S.P. (Analogue) (0586927498260) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Miles Davis - E.S.P. (Analogue) (0586927498260) виниловая пластинка

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Miles Davis - E.S.P. (Analogue) (0586927498260) виниловая пластинка - фото 1
Miles Davis - E.S.P. (Analogue) (0586927498260) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
E.S.P.
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Miles Davis - E.S.P. (Analogue) (0586927498260) виниловая пластинка - фото 1
  • Miles Davis - E.S.P. (Analogue) (0586927498260) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 220 руб. 
Начислим 246 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658780
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Miles Davis - E.S.P. (Analogue) (0586927498260) виниловая пластинка
7 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
impex
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impex
Barcode
[0586927498260]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
E.S.P.
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
E.S.P., Eighty-One, Little One, R.J., Agitation, Iris, Mood
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Miles Davis - E.S.P. (Analogue) (0586927498260) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: E.S.P., Eighty-One, Little One, R.J., Agitation, Iris, Mood

Отзывы о товаре Miles Davis - E.S.P. (Analogue) (0586927498260) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
impex
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impex
Barcode
[0586927498260]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
E.S.P.
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
E.S.P., Eighty-One, Little One, R.J., Agitation, Iris, Mood
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: E.S.P., Eighty-One, Little One, R.J., Agitation, Iris, Mood
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Miles Davis - E.S.P. (Analogue) (0586927498260) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 7220 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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