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The Cure - Entreat Plus (0602547875822) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Cure - Entreat Plus (0602547875822) виниловая пластинка

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The Cure - Entreat Plus (0602547875822) виниловая пластинка - фото 1
The Cure - Entreat Plus (0602547875822) виниловая пластинка - фото 2
The Cure - Entreat Plus (0602547875822) виниловая пластинка - фото 3
The Cure - Entreat Plus (0602547875822) виниловая пластинка - фото 4
The Cure - Entreat Plus (0602547875822) виниловая пластинка - фото 5
The Cure - Entreat Plus (0602547875822) виниловая пластинка - фото 6
The Cure - Entreat Plus (0602547875822) виниловая пластинка - фото 7
The Cure - Entreat Plus (0602547875822) виниловая пластинка - фото 8
The Cure - Entreat Plus (0602547875822) виниловая пластинка - фото 9
The Cure - Entreat Plus (0602547875822) виниловая пластинка - фото 10
The Cure - Entreat Plus (0602547875822) виниловая пластинка - фото 11
The Cure - Entreat Plus (0602547875822) виниловая пластинка - фото 12
The Cure - Entreat Plus (0602547875822) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Cure
Альбом (сингл)
Entreat Plus
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Cure - Entreat Plus (0602547875822) виниловая пластинка - фото 1
  • The Cure - Entreat Plus (0602547875822) виниловая пластинка - фото 2
  • The Cure - Entreat Plus (0602547875822) виниловая пластинка - фото 3
  • The Cure - Entreat Plus (0602547875822) виниловая пластинка - фото 4
  • The Cure - Entreat Plus (0602547875822) виниловая пластинка - фото 5
  • The Cure - Entreat Plus (0602547875822) виниловая пластинка - фото 6
  • The Cure - Entreat Plus (0602547875822) виниловая пластинка - фото 7
  • The Cure - Entreat Plus (0602547875822) виниловая пластинка - фото 8
  • The Cure - Entreat Plus (0602547875822) виниловая пластинка - фото 9
  • The Cure - Entreat Plus (0602547875822) виниловая пластинка - фото 10
  • The Cure - Entreat Plus (0602547875822) виниловая пластинка - фото 11
  • The Cure - Entreat Plus (0602547875822) виниловая пластинка - фото 12
  • The Cure - Entreat Plus (0602547875822) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658775
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Cure - Entreat Plus (0602547875822) виниловая пластинка
5 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602547875822]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Cure
Альбом (сингл)
Entreat Plus
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Plainsong, Pictures Of You, Closedown, Lovesong, Last Dance, Lullaby, Fascination Street, Prayers For Rain, The Same Deep Water As You, Disintegration, Homesick, Untitled
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Cure - Entreat Plus (0602547875822) виниловая пластинка

Ремастированное переиздание расширенной версии концертного альбома «Entreat» группы "The Cure". Выступление в рамках тура в поддержку студийного альбома «Disintegration» прошло в Лондоне на арене Уэмбли в 1989 году, а пластинка вышла два года спустя.



Теги товара: Indie

Отзывы о товаре The Cure - Entreat Plus (0602547875822) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602547875822]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Cure
Альбом (сингл)
Entreat Plus
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Plainsong, Pictures Of You, Closedown, Lovesong, Last Dance, Lullaby, Fascination Street, Prayers For Rain, The Same Deep Water As You, Disintegration, Homesick, Untitled
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Ремастированное переиздание расширенной версии концертного альбома «Entreat» группы "The Cure". Выступление в рамках тура в поддержку студийного альбома «Disintegration» прошло в Лондоне на арене Уэмбли в 1989 году, а пластинка вышла два года спустя.


Теги товара: Indie
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Cure - Entreat Plus (0602547875822) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5450 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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