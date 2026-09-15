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Art Blakey - Hard Bop (Analogue) (8745958646016) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Art Blakey - Hard Bop (Analogue) (8745958646016) виниловая пластинка

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Art Blakey - Hard Bop (Analogue) (8745958646016) виниловая пластинка - фото 1
Art Blakey - Hard Bop (Analogue) (8745958646016) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Art Blakey
Альбом (сингл)
Hard Bop (Analogue)
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop, Fusion
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Art Blakey - Hard Bop (Analogue) (8745958646016) виниловая пластинка - фото 1
  • Art Blakey - Hard Bop (Analogue) (8745958646016) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 220 руб. 
Начислим 246 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658712
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Art Blakey - Hard Bop (Analogue) (8745958646016) виниловая пластинка
7 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
impex
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impex
Barcode
[8745958646016]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Art Blakey
Альбом (сингл)
Hard Bop (Analogue)
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop, Fusion
Трек-лист
Cranky Spanky, Stella By Starlight, My Heart Stood Still, Little Melonie, Stanleys Stiff Chickens
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Art Blakey - Hard Bop (Analogue) (8745958646016) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Cranky Spanky, Stella By Starlight, My Heart Stood Still, Little Melonie, Stanleys Stiff Chickens



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Art Blakey - Hard Bop (Analogue) (8745958646016) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
impex
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impex
Barcode
[8745958646016]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Art Blakey
Альбом (сингл)
Hard Bop (Analogue)
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop, Fusion
Трек-лист
Cranky Spanky, Stella By Starlight, My Heart Stood Still, Little Melonie, Stanleys Stiff Chickens
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Cranky Spanky, Stella By Starlight, My Heart Stood Still, Little Melonie, Stanleys Stiff Chickens


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Art Blakey - Hard Bop (Analogue) (8745958646016) виниловая пластинка - купить по цене 7220 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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