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AC/DC - Who Made Who (coloured) (0196588346217) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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AC/DC - Who Made Who (coloured) (0196588346217) виниловая пластинка

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AC/DC - Who Made Who (coloured) (0196588346217) виниловая пластинка - фото 1
AC/DC - Who Made Who (coloured) (0196588346217) виниловая пластинка - фото 2
AC/DC - Who Made Who (coloured) (0196588346217) виниловая пластинка - фото 3
AC/DC - Who Made Who (coloured) (0196588346217) виниловая пластинка - фото 4
AC/DC - Who Made Who (coloured) (0196588346217) виниловая пластинка - фото 5
AC/DC - Who Made Who (coloured) (0196588346217) виниловая пластинка - фото 6
AC/DC - Who Made Who (coloured) (0196588346217) виниловая пластинка - фото 7
AC/DC - Who Made Who (coloured) (0196588346217) виниловая пластинка - фото 8
AC/DC - Who Made Who (coloured) (0196588346217) виниловая пластинка - фото 9
AC/DC - Who Made Who (coloured) (0196588346217) виниловая пластинка - фото 10
AC/DC - Who Made Who (coloured) (0196588346217) виниловая пластинка - фото 11
AC/DC - Who Made Who (coloured) (0196588346217) виниловая пластинка - фото 12
AC/DC - Who Made Who (coloured) (0196588346217) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
WHO MADE WHO
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • AC/DC - Who Made Who (coloured) (0196588346217) виниловая пластинка - фото 1
  • AC/DC - Who Made Who (coloured) (0196588346217) виниловая пластинка - фото 2
  • AC/DC - Who Made Who (coloured) (0196588346217) виниловая пластинка - фото 3
  • AC/DC - Who Made Who (coloured) (0196588346217) виниловая пластинка - фото 4
  • AC/DC - Who Made Who (coloured) (0196588346217) виниловая пластинка - фото 5
  • AC/DC - Who Made Who (coloured) (0196588346217) виниловая пластинка - фото 6
  • AC/DC - Who Made Who (coloured) (0196588346217) виниловая пластинка - фото 7
  • AC/DC - Who Made Who (coloured) (0196588346217) виниловая пластинка - фото 8
  • AC/DC - Who Made Who (coloured) (0196588346217) виниловая пластинка - фото 9
  • AC/DC - Who Made Who (coloured) (0196588346217) виниловая пластинка - фото 10
  • AC/DC - Who Made Who (coloured) (0196588346217) виниловая пластинка - фото 11
  • AC/DC - Who Made Who (coloured) (0196588346217) виниловая пластинка - фото 12
  • AC/DC - Who Made Who (coloured) (0196588346217) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 658694
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Характеристики

Бренд
Columbia
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588346217]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
WHO MADE WHO
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Who Made Who, You Shook Me All Night Long, DT, Sink The Pink, Ride On, Hells Bells, Shake Your Foundations, Chase The Ace, For Those About To Rock (We Salute You)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара AC/DC - Who Made Who (coloured) (0196588346217) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Who Made Who, You Shook Me All Night Long, DT, Sink The Pink, Ride On, Hells Bells, Shake Your Foundations, Chase The Ace, For Those About To Rock (We Salute You)



Теги товара: AC/DC, Limited Edition

Отзывы о товаре AC/DC - Who Made Who (coloured) (0196588346217) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Columbia
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588346217]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
WHO MADE WHO
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Who Made Who, You Shook Me All Night Long, DT, Sink The Pink, Ride On, Hells Bells, Shake Your Foundations, Chase The Ace, For Those About To Rock (We Salute You)
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Who Made Who, You Shook Me All Night Long, DT, Sink The Pink, Ride On, Hells Bells, Shake Your Foundations, Chase The Ace, For Those About To Rock (We Salute You)


Теги товара: AC/DC, Limited Edition
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