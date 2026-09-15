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AC/DC - Back In Black (coloured) (0196588345418) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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AC/DC - Back In Black (coloured) (0196588345418) виниловая пластинка

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AC/DC - Back In Black (coloured) (0196588345418) виниловая пластинка - фото 1
AC/DC - Back In Black (coloured) (0196588345418) виниловая пластинка - фото 2
AC/DC - Back In Black (coloured) (0196588345418) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
BACK IN BLACK
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • AC/DC - Back In Black (coloured) (0196588345418) виниловая пластинка - фото 1
  • AC/DC - Back In Black (coloured) (0196588345418) виниловая пластинка - фото 2
  • AC/DC - Back In Black (coloured) (0196588345418) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658689
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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AC/DC - Back In Black (coloured) (0196588345418) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Columbia
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0196588345418]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
BACK IN BLACK
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Hells Bells, Shoot To Thrill, What Do You Do For Money Honey, Givin The Dog A Bone, Let Me Put My Love Into You, Back In Black, You Shook Me All Night Long, Have A Drink On Me, Shake A Leg, Rock And Roll Ain't Noise Pollution
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
AC/DC Fifty
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара AC/DC - Back In Black (coloured) (0196588345418) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hells Bells, Shoot To Thrill, What Do You Do For Money Honey, Givin The Dog A Bone, Let Me Put My Love Into You, Back In Black, You Shook Me All Night Long, Have A Drink On Me, Shake A Leg, Rock And Roll Ain't Noise Pollution



Теги товара: AC/DC, Цветной винил

Отзывы о товаре AC/DC - Back In Black (coloured) (0196588345418) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Columbia
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0196588345418]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
BACK IN BLACK
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Hells Bells, Shoot To Thrill, What Do You Do For Money Honey, Givin The Dog A Bone, Let Me Put My Love Into You, Back In Black, You Shook Me All Night Long, Have A Drink On Me, Shake A Leg, Rock And Roll Ain't Noise Pollution
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Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
AC/DC Fifty
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hells Bells, Shoot To Thrill, What Do You Do For Money Honey, Givin The Dog A Bone, Let Me Put My Love Into You, Back In Black, You Shook Me All Night Long, Have A Drink On Me, Shake A Leg, Rock And Roll Ain't Noise Pollution


Теги товара: AC/DC, Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


AC/DC - Back In Black (coloured) (0196588345418) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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