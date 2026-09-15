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Карта памяти SmartBuy 16GB Twist Red 3.0 (SB016GB3TWR) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Карта памяти SmartBuy 16GB Twist Red 3.0 (SB016GB3TWR)

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Карта памяти SmartBuy 16GB Twist Red 3.0 (SB016GB3TWR) - фото 1
Карта памяти SmartBuy 16GB Twist Red 3.0 (SB016GB3TWR) - фото 2
Карта памяти SmartBuy 16GB Twist Red 3.0 (SB016GB3TWR) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
  • Карта памяти SmartBuy 16GB Twist Red 3.0 (SB016GB3TWR) - фото 1
  • Карта памяти SmartBuy 16GB Twist Red 3.0 (SB016GB3TWR) - фото 2
  • Карта памяти SmartBuy 16GB Twist Red 3.0 (SB016GB3TWR) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
610 руб. 
Начислим 32 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658626
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Карта памяти SmartBuy 16GB Twist Red 3.0 (SB016GB3TWR)
610 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
Карта памяти
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
15

Описание товара Карта памяти SmartBuy 16GB Twist Red 3.0 (SB016GB3TWR)

Карта памяти SmartBuy 16GB Twist Red 3.0 [SB016GB3TWR] обладает отверстием для последующей фиксации на брелоке. Верхняя часть корпуса является поворотной. Она обеспечивает защиту коннектора от повреждения во время транспортировки. На хранение файлов отведено 16 ГБ. Карта памяти SmartBuy 16GB Twist Red 3.0 [SB016GB3TWR] подключается к необходимому устройству с использованием разъема USB Type-A. Скорость чтения достигает 25 Мбайт/сек. Вы не заметите, насколько быстро аксессуар справится с поставленными задачами. Корпус из металла и пластика устойчиво противостоит агрессивным внешним воздействиям.

Отзывы о товаре Карта памяти SmartBuy 16GB Twist Red 3.0 (SB016GB3TWR)




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Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
Карта памяти
Описание
Карта памяти SmartBuy 16GB Twist Red 3.0 [SB016GB3TWR] обладает отверстием для последующей фиксации на брелоке. Верхняя часть корпуса является поворотной. Она обеспечивает защиту коннектора от повреждения во время транспортировки. На хранение файлов отведено 16 ГБ. Карта памяти SmartBuy 16GB Twist Red 3.0 [SB016GB3TWR] подключается к необходимому устройству с использованием разъема USB Type-A. Скорость чтения достигает 25 Мбайт/сек. Вы не заметите, насколько быстро аксессуар справится с поставленными задачами. Корпус из металла и пластика устойчиво противостоит агрессивным внешним воздействиям.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карта памяти SmartBuy 16GB Twist Red 3.0 (SB016GB3TWR) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 610 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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