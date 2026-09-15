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Карта памяти SmartBuy 16GB Scout White 3.0 (SB016GB3SCW) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Карта памяти SmartBuy 16GB Scout White 3.0 (SB016GB3SCW)

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Карта памяти SmartBuy 16GB Scout White 3.0 (SB016GB3SCW) - фото 1
Карта памяти SmartBuy 16GB Scout White 3.0 (SB016GB3SCW) - фото 2
Карта памяти SmartBuy 16GB Scout White 3.0 (SB016GB3SCW) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
  • Карта памяти SmartBuy 16GB Scout White 3.0 (SB016GB3SCW) - фото 1
  • Карта памяти SmartBuy 16GB Scout White 3.0 (SB016GB3SCW) - фото 2
  • Карта памяти SmartBuy 16GB Scout White 3.0 (SB016GB3SCW) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
610 руб. 
Начислим 32 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658625
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Карта памяти SmartBuy 16GB Scout White 3.0 (SB016GB3SCW)
610 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
Карта памяти
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
15

Описание товара Карта памяти SmartBuy 16GB Scout White 3.0 (SB016GB3SCW)

Карта памяти SmartBuy - это высокоскоростное устройство, которое позволяет быстро и безопасно передавать данные между компьютерами. Его стильный дизайн и удобный размер делают его идеальным для использования в офисе, на конференции или в путешествиях. Кроме того, флеш накопитель оснащен LED индикацией, которая позволяет контролировать процесс передачи данных. Благодаря своим характеристикам и внешнему виду, флеш накопитель серии Scout является оптимальным выбором для тех, кому важны скорость, надежность и стильный дизайн

Отзывы о товаре Карта памяти SmartBuy 16GB Scout White 3.0 (SB016GB3SCW)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
Карта памяти
Описание
Карта памяти SmartBuy - это высокоскоростное устройство, которое позволяет быстро и безопасно передавать данные между компьютерами. Его стильный дизайн и удобный размер делают его идеальным для использования в офисе, на конференции или в путешествиях. Кроме того, флеш накопитель оснащен LED индикацией, которая позволяет контролировать процесс передачи данных. Благодаря своим характеристикам и внешнему виду, флеш накопитель серии Scout является оптимальным выбором для тех, кому важны скорость, надежность и стильный дизайн
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карта памяти SmartBuy 16GB Scout White 3.0 (SB016GB3SCW) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 610 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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