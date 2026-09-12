Внешний SSD Silicon Power 512Gb PC60 (SP512GBPSDPC60CK)
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Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 657991
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
11х10х5
Вес, г.
100
Описание товара Внешний SSD Silicon Power 512Gb PC60 (SP512GBPSDPC60CK)
Внешний SSD Silicon Power PC60 на 512 ГБ позволяет иметь под рукой большой объем важной информации. Высокая производительность гарантирует быстрое считывание данных при чтении и записи. SSD-диск с питанием по USB 3.2 Gen2 Type-A не требует установки драйверов и сложной настройки при подключении к ПК.
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Внешний SSD Silicon Power PC60 на 512 ГБ позволяет иметь под рукой большой объем важной информации. Высокая производительность гарантирует быстрое считывание данных при чтении и записи. SSD-диск с питанием по USB 3.2 Gen2 Type-A не требует установки драйверов и сложной настройки при подключении к ПК.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, ssd, hdd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, ssd, hdd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб
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