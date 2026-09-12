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Внешний SSD Silicon Power 512Gb PC60 (SP512GBPSDPC60CK) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний SSD Silicon Power 512Gb PC60 (SP512GBPSDPC60CK)

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Внешний SSD Silicon Power 512Gb PC60 (SP512GBPSDPC60CK) - фото 1
Внешний SSD Silicon Power 512Gb PC60 (SP512GBPSDPC60CK) - фото 2
Внешний SSD Silicon Power 512Gb PC60 (SP512GBPSDPC60CK) - фото 3
Внешний SSD Silicon Power 512Gb PC60 (SP512GBPSDPC60CK) - фото 4
Внешний SSD Silicon Power 512Gb PC60 (SP512GBPSDPC60CK) - фото 5
Внешний SSD Silicon Power 512Gb PC60 (SP512GBPSDPC60CK) - фото 6
Внешний SSD Silicon Power 512Gb PC60 (SP512GBPSDPC60CK) - фото 7
Внешний SSD Silicon Power 512Gb PC60 (SP512GBPSDPC60CK) - фото 8
Внешний SSD Silicon Power 512Gb PC60 (SP512GBPSDPC60CK) - фото 9
Внешний SSD Silicon Power 512Gb PC60 (SP512GBPSDPC60CK) - фото 10
Внешний SSD Silicon Power 512Gb PC60 (SP512GBPSDPC60CK) - фото 11
Внешний SSD Silicon Power 512Gb PC60 (SP512GBPSDPC60CK) - фото 12
Внешний SSD Silicon Power 512Gb PC60 (SP512GBPSDPC60CK) - фото 13
Внешний SSD Silicon Power 512Gb PC60 (SP512GBPSDPC60CK) - фото 14
Внешний SSD Silicon Power 512Gb PC60 (SP512GBPSDPC60CK) - фото 15
Внешний SSD Silicon Power 512Gb PC60 (SP512GBPSDPC60CK) - фото 16
Внешний SSD Silicon Power 512Gb PC60 (SP512GBPSDPC60CK) - фото 17
Внешний SSD Silicon Power 512Gb PC60 (SP512GBPSDPC60CK) - фото 18
Внешний SSD Silicon Power 512Gb PC60 (SP512GBPSDPC60CK) - фото 19
Внешний SSD Silicon Power 512Gb PC60 (SP512GBPSDPC60CK) - фото 20
Внешний SSD Silicon Power 512Gb PC60 (SP512GBPSDPC60CK) - фото 21
Внешний SSD Silicon Power 512Gb PC60 (SP512GBPSDPC60CK) - фото 22
Внешний SSD Silicon Power 512Gb PC60 (SP512GBPSDPC60CK) - фото 23
Внешний SSD Silicon Power 512Gb PC60 (SP512GBPSDPC60CK) - фото 24
Внешний SSD Silicon Power 512Gb PC60 (SP512GBPSDPC60CK) - фото 25
Внешний SSD Silicon Power 512Gb PC60 (SP512GBPSDPC60CK) - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
  • Внешний SSD Silicon Power 512Gb PC60 (SP512GBPSDPC60CK) - фото 1
  • Внешний SSD Silicon Power 512Gb PC60 (SP512GBPSDPC60CK) - фото 2
  • Внешний SSD Silicon Power 512Gb PC60 (SP512GBPSDPC60CK) - фото 3
  • Внешний SSD Silicon Power 512Gb PC60 (SP512GBPSDPC60CK) - фото 4
  • Внешний SSD Silicon Power 512Gb PC60 (SP512GBPSDPC60CK) - фото 5
  • Внешний SSD Silicon Power 512Gb PC60 (SP512GBPSDPC60CK) - фото 6
  • Внешний SSD Silicon Power 512Gb PC60 (SP512GBPSDPC60CK) - фото 7
  • Внешний SSD Silicon Power 512Gb PC60 (SP512GBPSDPC60CK) - фото 8
  • Внешний SSD Silicon Power 512Gb PC60 (SP512GBPSDPC60CK) - фото 9
  • Внешний SSD Silicon Power 512Gb PC60 (SP512GBPSDPC60CK) - фото 10
  • Внешний SSD Silicon Power 512Gb PC60 (SP512GBPSDPC60CK) - фото 11
  • Внешний SSD Silicon Power 512Gb PC60 (SP512GBPSDPC60CK) - фото 12
  • Внешний SSD Silicon Power 512Gb PC60 (SP512GBPSDPC60CK) - фото 13
  • Внешний SSD Silicon Power 512Gb PC60 (SP512GBPSDPC60CK) - фото 14
  • Внешний SSD Silicon Power 512Gb PC60 (SP512GBPSDPC60CK) - фото 15
  • Внешний SSD Silicon Power 512Gb PC60 (SP512GBPSDPC60CK) - фото 16
  • Внешний SSD Silicon Power 512Gb PC60 (SP512GBPSDPC60CK) - фото 17
  • Внешний SSD Silicon Power 512Gb PC60 (SP512GBPSDPC60CK) - фото 18
  • Внешний SSD Silicon Power 512Gb PC60 (SP512GBPSDPC60CK) - фото 19
  • Внешний SSD Silicon Power 512Gb PC60 (SP512GBPSDPC60CK) - фото 20
  • Внешний SSD Silicon Power 512Gb PC60 (SP512GBPSDPC60CK) - фото 21
  • Внешний SSD Silicon Power 512Gb PC60 (SP512GBPSDPC60CK) - фото 22
  • Внешний SSD Silicon Power 512Gb PC60 (SP512GBPSDPC60CK) - фото 23
  • Внешний SSD Silicon Power 512Gb PC60 (SP512GBPSDPC60CK) - фото 24
  • Внешний SSD Silicon Power 512Gb PC60 (SP512GBPSDPC60CK) - фото 25
  • Внешний SSD Silicon Power 512Gb PC60 (SP512GBPSDPC60CK) - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 657991
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Характеристики

Бренд
Silicon Power
Тип товара
Внешний жесткий диск
Размеры в упаковке, см
11х10х5
Вес, г.
100

Описание товара Внешний SSD Silicon Power 512Gb PC60 (SP512GBPSDPC60CK)

Внешний SSD Silicon Power PC60 на 512 ГБ позволяет иметь под рукой большой объем важной информации. Высокая производительность гарантирует быстрое считывание данных при чтении и записи. SSD-диск с питанием по USB 3.2 Gen2 Type-A не требует установки драйверов и сложной настройки при подключении к ПК.

Отзывы о товаре Внешний SSD Silicon Power 512Gb PC60 (SP512GBPSDPC60CK)




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Характеристики
Бренд
Silicon Power
Тип товара
Внешний жесткий диск
Описание
Внешний SSD Silicon Power PC60 на 512 ГБ позволяет иметь под рукой большой объем важной информации. Высокая производительность гарантирует быстрое считывание данных при чтении и записи. SSD-диск с питанием по USB 3.2 Gen2 Type-A не требует установки драйверов и сложной настройки при подключении к ПК.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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