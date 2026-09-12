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Характеристики
Тип товара
Карт-ридеры
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
910 руб.
1 350
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 656481
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Описание товара Карт-ридер Baseus Lite Gray (WKQX060113)
Карт-ридер Baseus Lite Gray — аксессуар, который обязательно должен быть у вас под рукой. Это универсальное устройство имеет слоты для карт SD и TF. Благодаря разъемам USB типа A и USB типа C вы можете легко подключить ридер к компьютеру, планшету или смартфону с подходящей розеткой. Вам не нужно беспокоиться об установке каких-либо драйверов. Оборудование работает в стандарте Plug & Play. Это означает, что он активируется через мгновение после того, как был вставлен в слот. Он также совместим со всеми компьютерными операционными системами. Считыватель позволяет передавать данные со скоростью до 104 МБ/с. Небольшие размеры и эргономичная форма делают картридер Baseus очень удобным.
Карт-ридер Baseus Lite Gray — аксессуар, который обязательно должен быть у вас под рукой. Это универсальное устройство имеет слоты для карт SD и TF. Благодаря разъемам USB типа A и USB типа C вы можете легко подключить ридер к компьютеру, планшету или смартфону с подходящей розеткой. Вам не нужно беспокоиться об установке каких-либо драйверов. Оборудование работает в стандарте Plug & Play. Это означает, что он активируется через мгновение после того, как был вставлен в слот. Он также совместим со всеми компьютерными операционными системами. Считыватель позволяет передавать данные со скоростью до 104 МБ/с. Небольшие размеры и эргономичная форма делают картридер Baseus очень удобным.
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