Картридер UGREEN USB-C 3.1 для карт памяти TF / SD, серый (80888)
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Характеристики
Тип товара
Карт-ридеры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%980 руб. 1 280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 651075
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Карт-ридеры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х9х2
Вес, г.
50
Описание товара Картридер UGREEN USB-C 3.1 для карт памяти TF / SD, серый (80888)
Кардридер USB-C 3.1 для карт памяти TF / SD Ugreen, серый (80888) Современный компактный картридер USB-C с широкой совместимостью (компьютеры, планшеты, смартфоны) с гибким проводом подключения и возможностью считывать/записывать информацию сразу на две карты памяти. Подключение по USB 3.0 со скоростью 5.1 Гб/с, USB 2.0 со скоростью 480 Мб/с. Основа картридера – высокопроизводительный чип GL3224L.
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Кардридер USB-C 3.1 для карт памяти TF / SD Ugreen, серый (80888) Современный компактный картридер USB-C с широкой совместимостью (компьютеры, планшеты, смартфоны) с гибким проводом подключения и возможностью считывать/записывать информацию сразу на две карты памяти. Подключение по USB 3.0 со скоростью 5.1 Гб/с, USB 2.0 со скоростью 480 Мб/с. Основа картридера – высокопроизводительный чип GL3224L.
Картридер UGREEN USB-C 3.1 для карт памяти TF / SD, серый (80888) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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