Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карт-ридеры
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, MAC OS X10.2.8 или более поздняя, Linux kernel 2.6.30 или более поздняя, SDHC, SDXC, microSDHC, microSDXC (включая UHS-I)
Ширина, см
2.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х1
Вес, г.
80
Описание товара Карт-ридер Transcend RDF5 (TS-RDF5K) USB3.0 Black
Карт-ридер Transcend TS-RDF5K – это универсальное устройство, необходимое для записи данных на флеш-накопители. Поддерживаемые форматы карт памяти: SD, microSD, microSDHC, microSDXC Ultra High Speed и другие. Считыватель черного цвета имеет классический дизайн. Габаритные размеры изделия составляют 56х24х8.9 мм. Небольшой вес устройства равен 0.018 кг.
Для подключения к персональному компьютеру имеется интерфейс USB 3.1, совместимый с более ранним USB 2.0. Максимальная скорость записи информации равняется 90 МБ/c, поэтому для закачивания любимых фильмов много времени не потребуется. Портативное устройство Transcend TS-RDF5K оснащено датчиками питания и активности, позволяющими контролировать процесс работы устройства. Считыватель быстро распознается компьютером без установки дополнительного ПО.
Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, MAC OS X10.2.8 или более поздняя, Linux kernel 2.6.30 или более поздняя, SDHC, SDXC, microSDHC, microSDXC (включая UHS-I)
Ширина, см
2.4
Страна производитель
Китай
Описание
Карт-ридер Transcend TS-RDF5K – это универсальное устройство, необходимое для записи данных на флеш-накопители. Поддерживаемые форматы карт памяти: SD, microSD, microSDHC, microSDXC Ultra High Speed и другие. Считыватель черного цвета имеет классический дизайн. Габаритные размеры изделия составляют 56х24х8.9 мм. Небольшой вес устройства равен 0.018 кг.
Для подключения к персональному компьютеру имеется интерфейс USB 3.1, совместимый с более ранним USB 2.0. Максимальная скорость записи информации равняется 90 МБ/c, поэтому для закачивания любимых фильмов много времени не потребуется. Портативное устройство Transcend TS-RDF5K оснащено датчиками питания и активности, позволяющими контролировать процесс работы устройства. Считыватель быстро распознается компьютером без установки дополнительного ПО.
Карт-ридер Transcend RDF5 (TS-RDF5K) USB3.0 Black - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1200 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Карт-ридер Transcend RDF5 (TS-RDF5K) USB3.0 Black