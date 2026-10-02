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Карт-ридер Transcend RDF5 (TS-RDF5K) USB3.0 Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Карт-ридер Transcend RDF5 (TS-RDF5K) USB3.0 Black

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Карт-ридер Transcend RDF5 (TS-RDF5K) USB3.0 Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карт-ридеры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 200 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 294923
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Карт-ридер Transcend RDF5 (TS-RDF5K) USB3.0 Black
1 200 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Transcend
Тип товара
Карт-ридеры
Дополнительно
светодиодный индикатор активности
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen1 (USB 3.0, USB 3.1 Gen1) Type-A
Исполнение
внешнее
Поддержка
Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, MAC OS X10.2.8 или более поздняя, Linux kernel 2.6.30 или более поздняя, SDHC, SDXC, microSDHC, microSDXC (включая UHS-I)
Ширина, см
2.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х1
Вес, г.
80

Описание товара Карт-ридер Transcend RDF5 (TS-RDF5K) USB3.0 Black

Карт-ридер Transcend TS-RDF5K – это универсальное устройство, необходимое для записи данных на флеш-накопители. Поддерживаемые форматы карт памяти: SD, microSD, microSDHC, microSDXC Ultra High Speed и другие. Считыватель черного цвета имеет классический дизайн. Габаритные размеры изделия составляют 56х24х8.9 мм. Небольшой вес устройства равен 0.018 кг. Для подключения к персональному компьютеру имеется интерфейс USB 3.1, совместимый с более ранним USB 2.0. Максимальная скорость записи информации равняется 90 МБ/c, поэтому для закачивания любимых фильмов много времени не потребуется. Портативное устройство Transcend TS-RDF5K оснащено датчиками питания и активности, позволяющими контролировать процесс работы устройства. Считыватель быстро распознается компьютером без установки дополнительного ПО.

Отзывы о товаре Карт-ридер Transcend RDF5 (TS-RDF5K) USB3.0 Black




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Transcend
Тип товара
Карт-ридеры
Дополнительно
светодиодный индикатор активности
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen1 (USB 3.0, USB 3.1 Gen1) Type-A
Исполнение
внешнее
Поддержка
Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, MAC OS X10.2.8 или более поздняя, Linux kernel 2.6.30 или более поздняя, SDHC, SDXC, microSDHC, microSDXC (включая UHS-I)
Ширина, см
2.4
Страна производитель
Китай
Описание
Карт-ридер Transcend TS-RDF5K – это универсальное устройство, необходимое для записи данных на флеш-накопители. Поддерживаемые форматы карт памяти: SD, microSD, microSDHC, microSDXC Ultra High Speed и другие. Считыватель черного цвета имеет классический дизайн. Габаритные размеры изделия составляют 56х24х8.9 мм. Небольшой вес устройства равен 0.018 кг. Для подключения к персональному компьютеру имеется интерфейс USB 3.1, совместимый с более ранним USB 2.0. Максимальная скорость записи информации равняется 90 МБ/c, поэтому для закачивания любимых фильмов много времени не потребуется. Портативное устройство Transcend TS-RDF5K оснащено датчиками питания и активности, позволяющими контролировать процесс работы устройства. Считыватель быстро распознается компьютером без установки дополнительного ПО.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карт-ридер Transcend RDF5 (TS-RDF5K) USB3.0 Black - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1200 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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