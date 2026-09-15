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Карт-ридер UGREEN CM180-50541 Space Gray (50541) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Карт-ридер UGREEN CM180-50541 Space Gray (50541)

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Карт-ридер UGREEN CM180-50541 Space Gray (50541) - фото 1
Карт-ридер UGREEN CM180-50541 Space Gray (50541) - фото 2
Карт-ридер UGREEN CM180-50541 Space Gray (50541) - фото 3
Карт-ридер UGREEN CM180-50541 Space Gray (50541) - фото 4
Карт-ридер UGREEN CM180-50541 Space Gray (50541) - фото 5
Карт-ридер UGREEN CM180-50541 Space Gray (50541) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карт-ридеры
  • Карт-ридер UGREEN CM180-50541 Space Gray (50541) - фото 1
  • Карт-ридер UGREEN CM180-50541 Space Gray (50541) - фото 2
  • Карт-ридер UGREEN CM180-50541 Space Gray (50541) - фото 3
  • Карт-ридер UGREEN CM180-50541 Space Gray (50541) - фото 4
  • Карт-ридер UGREEN CM180-50541 Space Gray (50541) - фото 5
  • Карт-ридер UGREEN CM180-50541 Space Gray (50541) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-18%
1 040 руб.  1 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656482
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Карт-ридеры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х8х4
Вес, г.
60

Описание товара Карт-ридер UGREEN CM180-50541 Space Gray (50541)

Карт-ридер UGREEN CM180-50541- стильное устройство для чтения карт памяти, оформленное в сером цвете. Корпус выполнен из прочного алюминия высокого качества, характеризующегося устойчивостью к механическим повреждениям, способностью к хорошему рассеиванию тепла и предотвращению перегрева. Встроенная крышка надежно защищает от попадания пыли и образования окисления внутри. Поддерживаемые форматы - SD, CF, MS, microSD. Скорость передачи данных достигает до 5 Гбит/сек. Модель отличается компактностью, благодаря чему ее удобно носить с собой в сумке или рюкзаке. Она может работать одновременно с четырьмя картами памяти.

Отзывы о товаре Карт-ридер UGREEN CM180-50541 Space Gray (50541)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Карт-ридеры
Страна производитель
Китай
Описание
Карт-ридер UGREEN CM180-50541- стильное устройство для чтения карт памяти, оформленное в сером цвете. Корпус выполнен из прочного алюминия высокого качества, характеризующегося устойчивостью к механическим повреждениям, способностью к хорошему рассеиванию тепла и предотвращению перегрева. Встроенная крышка надежно защищает от попадания пыли и образования окисления внутри. Поддерживаемые форматы - SD, CF, MS, microSD. Скорость передачи данных достигает до 5 Гбит/сек. Модель отличается компактностью, благодаря чему ее удобно носить с собой в сумке или рюкзаке. Она может работать одновременно с четырьмя картами памяти.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карт-ридер UGREEN CM180-50541 Space Gray (50541) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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