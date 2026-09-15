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Характеристики
Тип товара
Карт-ридеры
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-18%
1 040 руб.
1 270
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 656482
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Описание товара Карт-ридер UGREEN CM180-50541 Space Gray (50541)
Карт-ридер UGREEN CM180-50541- стильное устройство для чтения карт памяти, оформленное в сером цвете. Корпус выполнен из прочного алюминия высокого качества, характеризующегося устойчивостью к механическим повреждениям, способностью к хорошему рассеиванию тепла и предотвращению перегрева. Встроенная крышка надежно защищает от попадания пыли и образования окисления внутри. Поддерживаемые форматы - SD, CF, MS, microSD. Скорость передачи данных достигает до 5 Гбит/сек. Модель отличается компактностью, благодаря чему ее удобно носить с собой в сумке или рюкзаке. Она может работать одновременно с четырьмя картами памяти.
Карт-ридер UGREEN CM180-50541- стильное устройство для чтения карт памяти, оформленное в сером цвете. Корпус выполнен из прочного алюминия высокого качества, характеризующегося устойчивостью к механическим повреждениям, способностью к хорошему рассеиванию тепла и предотвращению перегрева. Встроенная крышка надежно защищает от попадания пыли и образования окисления внутри. Поддерживаемые форматы - SD, CF, MS, microSD. Скорость передачи данных достигает до 5 Гбит/сек. Модель отличается компактностью, благодаря чему ее удобно носить с собой в сумке или рюкзаке. Она может работать одновременно с четырьмя картами памяти.
Карт-ридер UGREEN CM180-50541 Space Gray (50541) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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