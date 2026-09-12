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Кабель UGREEN US135-20846 Black (20846) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель UGREEN US135-20846 Black (20846)

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Кабель UGREEN US135-20846 Black (20846) - фото 1
Кабель UGREEN US135-20846 Black (20846) - фото 2
Кабель UGREEN US135-20846 Black (20846) - фото 3
Кабель UGREEN US135-20846 Black (20846) - фото 4
Кабель UGREEN US135-20846 Black (20846) - фото 5
Кабель UGREEN US135-20846 Black (20846) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель UGREEN US135-20846 Black (20846) - фото 1
  • Кабель UGREEN US135-20846 Black (20846) - фото 2
  • Кабель UGREEN US135-20846 Black (20846) - фото 3
  • Кабель UGREEN US135-20846 Black (20846) - фото 4
  • Кабель UGREEN US135-20846 Black (20846) - фото 5
  • Кабель UGREEN US135-20846 Black (20846) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656443
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х9х2
Вес, г.
75

Описание товара Кабель UGREEN US135-20846 Black (20846)

Кабель UGREEN US135-20846 USB 2.0 AM to USB 2.0 BM, Скорость до 480 Мбит/с, 1m, Black Длина кабеля,м 1. Магнитный коннектор Нет. Назначение для принтера, для компьютера. Оплетка нейлон. Разъемы USB 2 Type-B, USB 2 Type-A. Функции передача данных. Цвет черный. Вес, г 0.09

Отзывы о товаре Кабель UGREEN US135-20846 Black (20846)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель UGREEN US135-20846 USB 2.0 AM to USB 2.0 BM, Скорость до 480 Мбит/с, 1m, Black Длина кабеля,м 1. Магнитный коннектор Нет. Назначение для принтера, для компьютера. Оплетка нейлон. Разъемы USB 2 Type-B, USB 2 Type-A. Функции передача данных. Цвет черный. Вес, г 0.09
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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