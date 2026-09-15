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Кабель Baseus Simple Wisdom White (TZCATLZJ-02) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель Baseus Simple Wisdom White (TZCATLZJ-02)

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Кабель Baseus Simple Wisdom White (TZCATLZJ-02) - фото 1
Кабель Baseus Simple Wisdom White (TZCATLZJ-02) - фото 2
Кабель Baseus Simple Wisdom White (TZCATLZJ-02) - фото 3
Кабель Baseus Simple Wisdom White (TZCATLZJ-02) - фото 4
Кабель Baseus Simple Wisdom White (TZCATLZJ-02) - фото 5
Кабель Baseus Simple Wisdom White (TZCATLZJ-02) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель Baseus Simple Wisdom White (TZCATLZJ-02) - фото 1
  • Кабель Baseus Simple Wisdom White (TZCATLZJ-02) - фото 2
  • Кабель Baseus Simple Wisdom White (TZCATLZJ-02) - фото 3
  • Кабель Baseus Simple Wisdom White (TZCATLZJ-02) - фото 4
  • Кабель Baseus Simple Wisdom White (TZCATLZJ-02) - фото 5
  • Кабель Baseus Simple Wisdom White (TZCATLZJ-02) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656353
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х9х3
Вес, г.
120

Описание товара Кабель Baseus Simple Wisdom White (TZCATLZJ-02)

Кабель USB-C BASEUS Simple Wisdom Data Cable Kit - это комплект из двух кабелей, каждый из которых имеет длину 1,5 метра. Они предназначены для передачи данных и зарядки устройств с разъемами USB Type-C и Lightning. Кабель изготовлен из высококачественного поливинилхлорида (PVC), который обеспечивает прочность и долговечность. Материал проводника - медь, что гарантирует высокую проводимость и стабильную передачу данных на скорости до 480 Мбит/с. Комплект включает в себя два кабеля, каждый из которых имеет разъемы USB Type-C (m) и Lightning (m). Это позволяет использовать их для зарядки и передачи данных одновременно, что делает их многофункциональными и удобными в использовании. Максимальный ток, который может обеспечить кабель, составляет 5.0 А, что позволяет быстро и безопасно заряжать устройства. Кабель имеет стильный белый цвет, который подойдет к любому устройству и интерьеру. Выбирая кабель USB-C BASEUS Simple Wisdom Data Cable Kit, вы получаете надежный и качественный продукт, который обеспечит стабильную и быструю передачу данных и зарядку ваших устройств.

Отзывы о товаре Кабель Baseus Simple Wisdom White (TZCATLZJ-02)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель USB-C BASEUS Simple Wisdom Data Cable Kit - это комплект из двух кабелей, каждый из которых имеет длину 1,5 метра. Они предназначены для передачи данных и зарядки устройств с разъемами USB Type-C и Lightning. Кабель изготовлен из высококачественного поливинилхлорида (PVC), который обеспечивает прочность и долговечность. Материал проводника - медь, что гарантирует высокую проводимость и стабильную передачу данных на скорости до 480 Мбит/с. Комплект включает в себя два кабеля, каждый из которых имеет разъемы USB Type-C (m) и Lightning (m). Это позволяет использовать их для зарядки и передачи данных одновременно, что делает их многофункциональными и удобными в использовании. Максимальный ток, который может обеспечить кабель, составляет 5.0 А, что позволяет быстро и безопасно заряжать устройства. Кабель имеет стильный белый цвет, который подойдет к любому устройству и интерьеру. Выбирая кабель USB-C BASEUS Simple Wisdom Data Cable Kit, вы получаете надежный и качественный продукт, который обеспечит стабильную и быструю передачу данных и зарядку ваших устройств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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