Кабель Ugreen DP120 1м Black (25903)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кабель Ugreen DP120 1м Black (25903)
Кабель UGREEN DP120 DisplayPort 1.4 — это высококачественное решение для передачи видеосигнала между устройствами. Благодаря поддержке версии DP1.4, кабель обеспечивает передачу данных на высоких скоростях, поддерживая разрешения вплоть до 8K при частоте кадров 60 Гц. Сердечник провода изготовлен из луженой меди, что гарантирует надежную и стабильную передачу сигнала. Кабель также поддерживает множественное внутреннее экранирование, что снижает уровень помех и обеспечивает чистоту сигнала. UGREEN DP120 предлагает широкий спектр функциональных возможностей, включая поддержку зеркального режима, режима расширения и режима раздельного экрана ATI Eyefinity, что делает его идеальным выбором для профессиональных пользователей и любителей, которым требуется гибкость и масштабируемость в своих мультимедийных проектах. Кабель оснащен фиксирующим зажимом-фиксатором, что обеспечивает надежное и удобное подключение к хост-устройству и устройству отображения.
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