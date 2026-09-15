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Кабель Baseus Explorer 1m Stellar White (P10319703221-00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель Baseus Explorer 1m Stellar White (P10319703221-00)

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Кабель Baseus Explorer 1m Stellar White (P10319703221-00)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656321
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х8х2
Вес, г.
63

Описание товара Кабель Baseus Explorer 1m Stellar White (P10319703221-00)

Кабель Baseus Explorer Series Fast Charging Cable with Smart Temperature Control Type-C to Type-C 100W 1m Stellar White (P10319703221-00) - это идеальный выбор для тех, кто ищет кабель для быстрой зарядки и передачи данных. Он поддерживает стандарт быстрой зарядки Power Delivery 100 Вт, что позволяет быстро заряжать устройства. Кабель изготовлен из ПК и имеет нейлоновую оплетку, благодаря которой он устойчив к разрывам, что продлевает срок его службы. Длинный кабель (1 м) позволяет удобно использовать устройство, когда оно подключено к сети. Одновременная передача данных (480 Мбит/с) и зарядка означает, что вы можете передавать данные и заряжать свое устройство одновременно, без всплывающих окон. Кабель Baseus Explorer Series Fast Charging Cable with Smart Temperature Control Type-C to Type-C 100W 1m Stellar White (P10319703221-00) - это надежный и удобный кабель, который обеспечивает быструю зарядку и передачу данных.

Отзывы о товаре Кабель Baseus Explorer 1m Stellar White (P10319703221-00)




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Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель Baseus Explorer Series Fast Charging Cable with Smart Temperature Control Type-C to Type-C 100W 1m Stellar White (P10319703221-00) - это идеальный выбор для тех, кто ищет кабель для быстрой зарядки и передачи данных. Он поддерживает стандарт быстрой зарядки Power Delivery 100 Вт, что позволяет быстро заряжать устройства. Кабель изготовлен из ПК и имеет нейлоновую оплетку, благодаря которой он устойчив к разрывам, что продлевает срок его службы. Длинный кабель (1 м) позволяет удобно использовать устройство, когда оно подключено к сети. Одновременная передача данных (480 Мбит/с) и зарядка означает, что вы можете передавать данные и заряжать свое устройство одновременно, без всплывающих окон. Кабель Baseus Explorer Series Fast Charging Cable with Smart Temperature Control Type-C to Type-C 100W 1m Stellar White (P10319703221-00) - это надежный и удобный кабель, который обеспечивает быструю зарядку и передачу данных.
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Отзывы


Кабель Baseus Explorer 1m Stellar White (P10319703221-00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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