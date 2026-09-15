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Кабель Mango Device для Apple MFI Lightning - Leather 1Meter (BLACK and RED) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель Mango Device для Apple MFI Lightning - Leather 1Meter (BLACK and RED)

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Кабель Mango Device для Apple MFI Lightning - Leather 1Meter (BLACK and RED) - фото 1
Кабель Mango Device для Apple MFI Lightning - Leather 1Meter (BLACK and RED) - фото 2
Кабель Mango Device для Apple MFI Lightning - Leather 1Meter (BLACK and RED) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель Mango Device для Apple MFI Lightning - Leather 1Meter (BLACK and RED) - фото 1
  • Кабель Mango Device для Apple MFI Lightning - Leather 1Meter (BLACK and RED) - фото 2
  • Кабель Mango Device для Apple MFI Lightning - Leather 1Meter (BLACK and RED) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
590 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 514740
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кабель Mango Device для Apple MFI Lightning - Leather 1Meter (BLACK and RED)
590 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mango
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
50

Описание товара Кабель Mango Device для Apple MFI Lightning - Leather 1Meter (BLACK and RED)

Синхронизация и заряд аккумулятора вашего устройства

Отзывы о товаре Кабель Mango Device для Apple MFI Lightning - Leather 1Meter (BLACK and RED)




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Характеристики
Бренд
Mango
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Синхронизация и заряд аккумулятора вашего устройства
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Mango Device для Apple MFI Lightning - Leather 1Meter (BLACK and RED) - по цене 590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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