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Кабель Baseus Glimmer 2m Black (CADH000101) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель Baseus Glimmer 2m Black (CADH000101)

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Кабель Baseus Glimmer 2m Black (CADH000101) - фото 2
Кабель Baseus Glimmer 2m Black (CADH000101) - фото 3
Кабель Baseus Glimmer 2m Black (CADH000101) - фото 4
Кабель Baseus Glimmer 2m Black (CADH000101) - фото 5
Кабель Baseus Glimmer 2m Black (CADH000101) - фото 6
Кабель Baseus Glimmer 2m Black (CADH000101) - фото 7
Кабель Baseus Glimmer 2m Black (CADH000101) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Разъем 1
Lightning
Разъем 2
USB Type-C
Совместимость
Apple
Цвет
черный
  • Кабель Baseus Glimmer 2m Black (CADH000101) - фото 1
  • Кабель Baseus Glimmer 2m Black (CADH000101) - фото 2
  • Кабель Baseus Glimmer 2m Black (CADH000101) - фото 3
  • Кабель Baseus Glimmer 2m Black (CADH000101) - фото 4
  • Кабель Baseus Glimmer 2m Black (CADH000101) - фото 5
  • Кабель Baseus Glimmer 2m Black (CADH000101) - фото 6
  • Кабель Baseus Glimmer 2m Black (CADH000101) - фото 7
  • Кабель Baseus Glimmer 2m Black (CADH000101) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713933
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Характеристики

Бренд
Baseus
Длина провода
2
Разъем подключения
Lightning, USB Type-C
Разъем 1
Lightning
Разъем 2
USB Type-C
Совместимость
Apple
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х8х2
Вес, г.
93

Описание товара Кабель Baseus Glimmer 2m Black (CADH000101)

Кабель Lightning Baseus Glimmer Series CADH000101, 20W, 200 см это идеальное решение для быстрой и надежной зарядки ваших устройств. С разъемами Apple Lightning (M) и USB Type-C (M), этот кабель обеспечивает универсальность и совместимость с широким спектром устройств. Благодаря выходной мощности Lightning в 20W и поддержке стандарта быстрой зарядки PD (Power Delivery), вы сможете быстро зарядить ваше устройство, экономя время и обеспечивая максимальную эффективность. Индикатор LED позволяет легко контролировать процесс зарядки, а версия USB 2.0 гарантирует скорость передачи данных до 480mbps, что делает этот кабель идеальным для синхронизации данных. Позолоченные контакты обеспечивают надежное соединение и долговечность, а материал проводника из меди и корпус из цинкового сплава гарантируют высокую прочность и устойчивость к повреждениям. Оплётка из нейлона добавляет дополнительную защиту и долговечность, предотвращая запутывание и повреждение кабеля. Кабель Lightning Baseus Glimmer Series CADH000101 это сочетание передовых технологий и высокого качества, которое удовлетворит все ваши потребности в зарядке и передаче данных.



Теги товара: type-c, lightning

Отзывы о товаре Кабель Baseus Glimmer 2m Black (CADH000101)




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Характеристики
Бренд
Baseus
Длина провода
2
Разъем подключения
Lightning, USB Type-C
Разъем 1
Lightning
Разъем 2
USB Type-C
Совместимость
Apple
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель Lightning Baseus Glimmer Series CADH000101, 20W, 200 см это идеальное решение для быстрой и надежной зарядки ваших устройств. С разъемами Apple Lightning (M) и USB Type-C (M), этот кабель обеспечивает универсальность и совместимость с широким спектром устройств. Благодаря выходной мощности Lightning в 20W и поддержке стандарта быстрой зарядки PD (Power Delivery), вы сможете быстро зарядить ваше устройство, экономя время и обеспечивая максимальную эффективность. Индикатор LED позволяет легко контролировать процесс зарядки, а версия USB 2.0 гарантирует скорость передачи данных до 480mbps, что делает этот кабель идеальным для синхронизации данных. Позолоченные контакты обеспечивают надежное соединение и долговечность, а материал проводника из меди и корпус из цинкового сплава гарантируют высокую прочность и устойчивость к повреждениям. Оплётка из нейлона добавляет дополнительную защиту и долговечность, предотвращая запутывание и повреждение кабеля. Кабель Lightning Baseus Glimmer Series CADH000101 это сочетание передовых технологий и высокого качества, которое удовлетворит все ваши потребности в зарядке и передаче данных.


Теги товара: type-c, lightning
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Отзывы


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