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Хаб-адаптер Baseus Lite Series Black (WKQX050001) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Хаб-адаптер Baseus Lite Series Black (WKQX050001)

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Хаб-адаптер Baseus Lite Series Black (WKQX050001) - фото 1
Хаб-адаптер Baseus Lite Series Black (WKQX050001) - фото 2
Хаб-адаптер Baseus Lite Series Black (WKQX050001) - фото 3
Хаб-адаптер Baseus Lite Series Black (WKQX050001) - фото 4
Хаб-адаптер Baseus Lite Series Black (WKQX050001) - фото 5
Хаб-адаптер Baseus Lite Series Black (WKQX050001) - фото 6
Хаб-адаптер Baseus Lite Series Black (WKQX050001) - фото 7
Хаб-адаптер Baseus Lite Series Black (WKQX050001) - фото 8
Хаб-адаптер Baseus Lite Series Black (WKQX050001) - фото 9
Хаб-адаптер Baseus Lite Series Black (WKQX050001) - фото 10
Хаб-адаптер Baseus Lite Series Black (WKQX050001) - фото 11
Хаб-адаптер Baseus Lite Series Black (WKQX050001) - фото 12
Хаб-адаптер Baseus Lite Series Black (WKQX050001) - фото 13
Хаб-адаптер Baseus Lite Series Black (WKQX050001) - фото 14
Хаб-адаптер Baseus Lite Series Black (WKQX050001) - фото 15
Хаб-адаптер Baseus Lite Series Black (WKQX050001) - фото 16
Хаб-адаптер Baseus Lite Series Black (WKQX050001) - фото 17
Хаб-адаптер Baseus Lite Series Black (WKQX050001) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хаб
  • Хаб-адаптер Baseus Lite Series Black (WKQX050001) - фото 1
  • Хаб-адаптер Baseus Lite Series Black (WKQX050001) - фото 2
  • Хаб-адаптер Baseus Lite Series Black (WKQX050001) - фото 3
  • Хаб-адаптер Baseus Lite Series Black (WKQX050001) - фото 4
  • Хаб-адаптер Baseus Lite Series Black (WKQX050001) - фото 5
  • Хаб-адаптер Baseus Lite Series Black (WKQX050001) - фото 6
  • Хаб-адаптер Baseus Lite Series Black (WKQX050001) - фото 7
  • Хаб-адаптер Baseus Lite Series Black (WKQX050001) - фото 8
  • Хаб-адаптер Baseus Lite Series Black (WKQX050001) - фото 9
  • Хаб-адаптер Baseus Lite Series Black (WKQX050001) - фото 10
  • Хаб-адаптер Baseus Lite Series Black (WKQX050001) - фото 11
  • Хаб-адаптер Baseus Lite Series Black (WKQX050001) - фото 12
  • Хаб-адаптер Baseus Lite Series Black (WKQX050001) - фото 13
  • Хаб-адаптер Baseus Lite Series Black (WKQX050001) - фото 14
  • Хаб-адаптер Baseus Lite Series Black (WKQX050001) - фото 15
  • Хаб-адаптер Baseus Lite Series Black (WKQX050001) - фото 16
  • Хаб-адаптер Baseus Lite Series Black (WKQX050001) - фото 17
  • Хаб-адаптер Baseus Lite Series Black (WKQX050001) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
1 550 руб.  2 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656264
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Хаб
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х5х2
Вес, г.
180

Описание товара Хаб-адаптер Baseus Lite Series Black (WKQX050001)

Название: Baseus Lite Series 6-портовая док-станция HUB Type-C Рабочее напряжение: 5-20 В Рабочий ток: 400-2550 мА Длина кабеля: 20 см Совместимые системы: Windows, Apple OS, Linux, Vista и т. д. Вход: Тип-C Порт PD: 5 В/9 В/14,5 В/20 В 5 А (макс.) HDMI: поддерживает HD-дисплей 4K при 30 Гц USB3.0: поддерживает 5 Гбит/с и имеет обратную совместимость с USB 2.0. Порт SD/TF: поддержка передачи данных SD2.0, до 60 МБ/с. Применимые устройства: обычные ноутбуки Type-C, мобильные телефоны, такие как Apple Book Pro 2016/2017/2018/2019/2020, Apple Book Air 2018/2019/2020 и т. д.

Отзывы о товаре Хаб-адаптер Baseus Lite Series Black (WKQX050001)




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Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Хаб
Страна производитель
Китай
Описание
Название: Baseus Lite Series 6-портовая док-станция HUB Type-C Рабочее напряжение: 5-20 В Рабочий ток: 400-2550 мА Длина кабеля: 20 см Совместимые системы: Windows, Apple OS, Linux, Vista и т. д. Вход: Тип-C Порт PD: 5 В/9 В/14,5 В/20 В 5 А (макс.) HDMI: поддерживает HD-дисплей 4K при 30 Гц USB3.0: поддерживает 5 Гбит/с и имеет обратную совместимость с USB 2.0. Порт SD/TF: поддержка передачи данных SD2.0, до 60 МБ/с. Применимые устройства: обычные ноутбуки Type-C, мобильные телефоны, такие как Apple Book Pro 2016/2017/2018/2019/2020, Apple Book Air 2018/2019/2020 и т. д.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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